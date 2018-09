Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Syksyn ajokunto kondikseen, kyläjuhla Kuusiluodossa ja sienitapahtuma pääkirjastossa

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Ajokunto kuntoon

Liikenne

Ajokuntotempaus Hiirosen Nesteellä torstaina 6.9. kello 13–16.

Oulun seudun EHYT ry järjestää ajokuntotempauksen, jossa tarkistetaan syksyn ajoja varten sekä kuskin että auton kunto. Ohjelmassa on muun muassa verenpaine- ja häkämittaus, ajonäön seulonta, toimintanäytöksiä ja pieniä tarkistuksia autoihin. Osallistuneille tarjotaan kahvi tai tee ja sämpylä. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kiilakivenkuja 2, Oulu.

Katoavaisuutta ja kaipuuta

Avajaiset

Suomalainen pastoraali -valokuvanäyttelyn avajaiset Pohjoisessa valokuvakeskuksessa perjantaina 7.9. kello 17–20.

Valokuvaaja Joel Karppasen Suomalainen pastoraali -valokuvateoksen avajaisia ja kirjan julkistamistilaisuutta vietetään kulttuuritalo Valveen Pohjoisessa valokuvakeskuksessa perjantaina. Karppasen kuvasarja tutkii jälkiä, jotka jälkiteollinen aika on maaseudulle muovannut. Tarkastelun keskiössä on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva kahdensadan asukkaan Karinkannan kylä. Näyttelyn avaa kuraattori Veikko Halmetoja. Tilaisuus on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hallituskatu 7, Oulu.

Punkia Ykälässä

Keikkailta

Mature Fest ravintola Ykän Pubissa perjantaina 7.9. kello 20–02.

Kautta aikojen kolmas Mature Fest -tapahtuma järjestetään uudistuneessa Ykän Pubissa. Illan aikana lavalle nousevat oululaiset Kuritus-, Neverlearn- ja Deposit Man -yhtyeet. Pääesiintyjänä nähdään kouvolalainen Kivesveto Go Go. Täysi-ikäisille tarkoitetun tapahtuman pääsyliput maksavat ovelta käteisellä 6 euroa. Merimiehentie 1, Oulu.

Kylätunnelmaa Kuusiluodossa

Kyläjuhla

Kuusiluodon kyläjuhla lauantaina 8.9. kello 12–16.

Kuusiluotolaiset kutsuvat kaikki oululaiset kylään ja juhlistamaan upean kesän päättymistä ja tunnelmallisen syksyn alkua. Perinteisellä katukirpputorilla on myynnissä aarteita alueen asukkaiden vinttien kätköistä, ja maukkaita löytöjä voi tehdä syksyn sadostakin. Käteistä kannattaa varata mukaan ostoksia varten. Tarjolla on myös muun muassa Oulun maisemien ihailua nosturista. Kyläjuhla on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Nummikatu 1, Oulu.

Spesiaalia lauantaihin

Keikka

Satellite Stories Levykauppa Äxässä lauantaina 8.9. kello 15 alkaen.

Indie-yhtye Satellite Stories lopettaa uransa perjantaina julkaistavaan Cut Out The Lights -albumiin ja jäähyväiskiertueeseen. Oululaisbändi esittää uuden levynsä tiimoilta spesiaalisetin Hallituskadun Levykauppa Äxässä. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hallituskatu 29 b, Oulu.

Sienet tutuksi

Luonto

Sieninäyttely Oulun kaupunginkirjastossa sunnuntaina 9.9. kello 12–15.

Oulun Sieniseuran sieninäyttely järjestetään Oulun kaupunginkirjastolla. Näyttelyssä on esillä Oulun seudun ajankohtaista sienilajistoa. Lisäksi kävijöillä on mahdollisuus tuoda omia löytöjään asiantuntijoiden tunnistettavaksi. Samalla voi tutustua muun muassa sienikuivureihin ja saada tietoa sieniseuran toiminnasta. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kaarlenväylä 3, Oulu.

