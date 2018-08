Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Roskat talteen tanssin tieltä, kummitusjuttuja ja Hailuodossa harvinaista rockia

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Roskat talteen ja tanssiksi

Tanssi

Trash Heroes Oulun puistoissa torstaina 9.8. kello 16–19.

Trash Heroes on Antti Lahden ja Panu Varstalan ehdotus paremmasta kaupungista, jossa jokainen voi omalla toiminnallaan tehdä ympäristöstään viihtyisämmän. Miehet kiertävät siivoamassa oululaisia puistoja, jonka jälkeen siivotulla alueella tanssitaan. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Tuiranpuisto, Madetojan puisto ja Åströmin puisto, Oulu.

Kierroksellinen kummia juttuja

Kävelykierros

Kummituksia ja kummallisia kohtaloita -kävelykierros perjantaina 10.8. kello 17–19.

Oulun seudun oppaiden kesäkierrokset jatkuvat. Kierroksella kuullaan muun muassa itkevistä kivistä, itsestään siirtyvistä tuoleista ja janoisen matruusin kopisevista tolppakoroista. Kierroksen pääsylippu maksaa aikuisilta 5 euroa ja 7–15-vuotiailta lapsilta 2 euroa. Alle 7-vuotiaat pääsevät mukaan ilmaiseksi. Torikatu 18, Oulu.

Teknoa tornissa

Klubi

Elektorni Tähtitornin kahvilassa perjantaina 10.8. kello 18–23.

Ohjelmassa on Elektorni-klubin historian ensimmäinen live-esiintyminen, kun Lasse Junnilan ja JK Hiltusen Kax-0-Set nousee lauteille. Teknoa ja housea tanniinisin melodioin ja perkussiivisin elementein tulkitsevan duon lisäksi illan aikana kuullaan deejiiden valitsemaa musiikkia. Täysi-ikäisille tarkoitetun klubin pääsyliput maksavat 7 euroa. Linnansaari 1, Oulu.

Punkrockia puistossa

Musiikki

Vaihtoehtorock Hollihaan Kaaoslavalla lauantaina 11.8. kello 16–21.

Kaaoslavalla kuullaan lauantaina neljän eri kokoonpanon soitantaa. Lavalle nousevat oululainen Kuritus, lappeenrantalainen Lowlife Hero, kannuslainen Suntrace ja rovaniemeläinen Supreme Virtue. Luvassa on nopeaa ja melodista punkrockia sekä grunge- ja vaihtoehtorockia. Säävarauksellinen tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hollihaan puisto, Oulu.

Harvinaista herkkua Hailuodossa

Keikka

The Flaming Sideburns Hailuodon Panimon Baarissa lauantaina 11.8. kello 20–23.

Helsingissä vuonna 1995 perustettu The Flaming Sideburns -rockyhtye saapuu Hailuotoon ja soittaa ainoan Pohjois-Suomen keikkansa. Tarjolla on siis varsin harvinaista herkkua, sillä kyseessä on ahkerasti ulkomailla keikkailevan yhtyeen toinen Suomen esiintyminen tänä kesänä. Vapaaehtoinen pääsylippumaksu paikan päällä 10 euroa. Luovontie 233, Hailuoto.

Kivaa Karjasillalla

Asukasjuhla

Karjasillan Kesäjuhlat Uumajanpuistossa sunnuntaina 12.8. kello 13–15.

Karjasillan perinteisten Kesäjuhlien ohjelmassa on muun muassa hevoskärryajelua, pomppulinna, poliisiauto ja paloauto. Esiintymässä nähdään Risto Järvenpään Hummani hei –orkesteri ja rap-artisti Mico Karjalainen. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hiekkakuja, Oulu.

