Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Lucia saa kruununsa, kotvimista tietokirjassa ja Soihtu-uinnit Tuirassa

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Lucia kruunataan Tiernatorilla

Joulu

Rotuaarin Tiernatorin etkot ja Luciajuhla torstaina 13.12. kello 15–16 ja kello 17–17.30.

Rotuaarin Tiernatorin tapahtumat alkavat torstaina yhteisöllisellä joulukuusen koristelulla. Kello 17 vuorossa on Svenska Privatskolan i Uleåborgin opiskelijoista yleisöäänestyksellä valitun Lucia-neidon kruunaus ja Lucia-kuoron sekä päiväkodin lasten esitys. Tiernatorin varsinaisia avajaisia vietetään lauantaina kello 10 alkaen. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kirkkokatu 15, Oulu.

Tietoa vetkuttelusta

Julkaisujuhla

Kotvimisen vallankumouksen kirjajulkkarit Tuba Food & Loungessa torstaina 13.12. kello 17–22.

Kotvimisen vallankumous on ensimmäinen suomalainen prokrastinaatiota eli vetkuttelua käsittelevä tietoteos. Se muistuttaa, että tehokkuus vaatii myös lepoa, mietiskelyä ja joutilaisuutta – kotvimista. Lisäksi illan aikana kuullaan muun muassa Elainen ja Paratiisin sahakielten musiikkia. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Mannenkatu 2, Oulu.

Juurevaa louhintaa

Julkaisujuhla

Laid Back Towniesin levyjulkkarit Pub & Club Letkunpuiston Helmessä perjantaina 14.12. kello 21.30–01.

Oululainen Laid Back Townies soittaa uunituoreen toisen albuminsa Helmessä. Nelihenkisen yhtyeen musiikki on rytmistä, räjähtävää ja juurevaa rock-louhintaa. Illan aloittaa niin ikään oululainen hard rock -yhtye Liverbox. Täysi-ikäisille tarkoitetun tapahtuman pääsyliput käteisellä ovelta 5 euroa. Uusikatu 23, Oulu.

Ostarikulttuuria pikkujouluissa

Pikkujoulut

Höyhtyän Kulttuuriyhdistyksen pikkujoulut Bar Lumossa perjantaina 14.12. kello 20–02.

Kesällä OstariFestarin Höyhtyän ostoskeskuksessa järjestänyt Höyhtyän Kulttuuriyhdistys viettää pikkujouluja Bar Lumossa. Luvassa on Paras Pukki -kilpailu, musiikkia, laatuaikaa ystävien seurassa ja mahdollisuus liittyä yhdistykseen. Täysi-ikäisille tarkoitettu tapahtuma on pääsymaksuton. Latokartanontie 1, Oulu.

Kylmää mutta kivaa

Uinti

Soihtu-uinnit Tuiran uimarannalla lauantaina 15.12. kello 13–17.

Tuiran rannassa on luvassa talviuintia ja saunomista hyvässä seurassa sekä tilaisuus kokeilla lajia ammattilaisten opastamana. Järjestäjät toivovat, että saunaan tai uimaan ei saavuta päihtyneenä. Tapahtuma on maksuton, mutta halutessaan voi osallistua omatunnon mukaan. Reipasta mieltä, uikkarit ja pyyhe sekä kaveri mukaan. Paikalla on myös nuotiogrilli eli omat makkarat ja tikut mukaan. Koskitie 58, Oulu.

Joulutunnelmaa Karjasillalla

Myyjäiset

Karjasillan asukasyhdistyksen joulumyyjäiset Uumajan puistossa lauantaina 15.12. kello 14–16.

Perinteisissä ja tunnelmallisissa joulumyyjäisissä myydään herkkuja, koristeita, sukkia, hilloja, mehuja ja muuta jouluista tavaraa. Asukasyhdistys myy paikan päällä myös lämmintä glögiä ja torttuja. Hiekkakuja, Oulu.

