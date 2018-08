Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Jazzia puistossa ja Rotuaarilla, toritapahtuma Muhoksella sekä chillailua Pitkämöljällä

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Kiertelyä gallerioissa

Opastus

Kiertelemättä-näyttelyopastus kulttuuritalo Valveella torstaina 2.8. kello 17–18.

Valveen elokuun yleisöopastuskierroksella tutustutaan sarjakuvataiteilija Jorma ”Jope” Pitkäsen 70-vuotisnäyttelyyn Valvegalleriassa, Veikko Sarkkisen Punainen Mylly -näyttelyyn Kuukauden kuvat -tilassa, Johanna Bergin Luonnonvalo ja varjo -näyttelyyn Galleria 5:ssä sekä Riikka Kontion RÄPS – fiktiivisiä röntgenkuvia -näyttelyyn ARTtilassa. Opastus on kaikille avoin ja ilmainen. Hallituskatu 7, Oulu.

Jazzia ja kulttuurinvaihtoa

Musiikki

Jazzpuisto Åströmin puistossa perjantaina 3.8. kello 13 alkaen ja lauantaina 4.8. kello 13–17.

Osana Elojazzia järjestettävässä Jazzpuistossa yhdistyvät rento ilmapiiri, yhteinen tekeminen, piknik-tunnelma ja tietysti musiikki. Musiikkiohjelman lisäksi koko perheen tapahtumassa on tarjolla muun muassa kulttuurinvaihtotori, johon kuka tahansa voi tuoda tarpeettomaksi jääneitä kulttuurituotteita, kuten levyjä, kirjoja ja elokuvia. Kaikki kulttuurinvaihtotorin tavarat ovat ilmaisia. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Mannenkatu 1, Oulu.

Historia näkyy nykypäivässä

Avajaiset

Silent Stories of Land -näyttelyn avajaiset Pohjoisessa valokuvakeskuksessa perjantaina 3.8. kello 17 alkaen.

Valokuvaaja Naoko Chiba ja kuvataiteilija Antti Ylönen esittelevät teoksiaan yhteisessä näyttelyssä. Teoksissa yhdistyvät perinteiset luontaiset elinkeinot, vanha animistinen luontouskonto, rikas tarinaperinne, kolonisaatiohistoria sekä yhteiskunnan voimakas muutos modernisaation myötä. Näyttely on avoinna 4.8.-2.9. Taiteilijat ovat paikalla avajaistilaisuudessa. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hallituskatu 7, Oulu.

Muhoksen torilla tavataan

Toritapahtuma

Sukupolvet kohtaavat -toritapahtuma Muhoksen torilla lauantaina 4.8. kello 12–15.

Muhoksen torilla järjestettävän tapahtuman ohjelmassa on muun muassa Eeva-Liisa Rauhion avauspuheenvuoro, vanhus- ja vammaisneuvoston esittely, eläkeläisten laulu ja keppihevoskilpailu lapsille. Lisäksi paikalla ovat Muhoksen 4H-yhdistys, laulaja Jesse Kämäräinen, hanuristi Mikko Oikarinen, Muhoksen Mimmi Hannele Repo ja Kolmiolääke-yhtye. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Asematie 14, Muhos.

Chillisti meren rannalla

Piknik

Sound Wave Picnic Igloo Cafessa lauantaina 4.8. kello 15–22.

Toppilansaaressa sijaitsevan Igloo Cagen ympäristössä järjestetään lauantain ratoksi musiikkipitoinen piknik. Päivän aikana dj:t soittavat vaihtelevia äänimaailmoja, kuten chilloutia, housea, electro swingiä ja saattaapa rannalla kuulua italodiscoakin. Lisäksi kuullaan kitaraa Alexin soittamana. Oma viltti mukaan. Säävarauksellinen tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Pitkänmöljäntie 51, Oulu.

Elojazz huipentuu

Musiikki

Elojazz 2018: Big band -tanssiaiset Rotuaarilla sunnuntaina 5.8. kello 14–16.

Oulu All Star Big Band nousee sunnuntaina Rotuaarin lavalle huipentamaan Elojazzin juhlavuoden. Iltapäivä alkaa Big band -fanfaarisävellyskilpailun finaalilla, jonka jälkeen vuorossa on tanssiaiset, joissa kuullaan Duke Ellingtonin ja Billy Strayhornin sovituksia sekä muun muassa Count Basien musiikkia. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Kirkkokatu 15, Oulu.

