Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Jazz-tulkintoja, pikkujouluklubeja ja villasukkaisia säveliä

Joulutunnelmaa Pikisaaressa

Joulu

Pikisaaren Joulutori Keltaisessa talossa perjantaina 7.12. kello 12–18.

OSAOn viimeisen Pikisaari-vuoden kunniaksi kädentaito- ja kulttuurialojen opiskelijoiden järjestämät perinteiset joulumyyjäiset laajenevat kahden viikon mittaiseksi joulutoriksi. Perjantaina avattava tori toimii Keltaisessa talossa, jossa tuotteitaan ovat myymässä jalometalli-, puu-, tekstiili- ja vaatetusalojen opiskelijat. Joulutori on avoinna arkisin kello 12–18 ja viikonloppuisin kello 10–16. Joulutori on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Pikisaarentie 13, Oulu.

Tulkintoja uusista ja vanhoista

Keikka

Alice Carreri & Olli Estola Quartet ravintola Tubassa perjantaina 7.12. kello 21–00.

Italialais-amerikkalainen jazzlaulaja Alice Carreri on ollut osana Kööpenhaminan jazzyhteisöä jo usean vuoden ajan. Laulajan laajaan jazz-ohjelmistoon kuuluvat niin Billie Holidayn, Cole Porterin ja Kurt Weillin sävelmät kuin modernimmat tulkinnat muun muassa Black Keysin, The Raconteursin ja Janelle Monaen kappaleista. Keikalla uudet kappaleet saavat silauksen vanhaa ja toisinpäin. Täysi-ikäisille tarkoitetun keikan pääsyliput maksavat 8 euroa. Mannenkatu 2, Oulu.

Tiukkaa tykitystä Välivainiolla

Keikkailta

Pikkujoulu-Hässäkät Välivainion Tukikohdassa lauantaina 8.12. kello 19–00.30.

Paskakaupunni ry:n järjestämissä Pikkujoulu-Hässäköissä on esiintymässä tänä vuonna englantilainen Arms Race, helsinkiläinen Foreseen ja oululaiset Häpeä- ja Visto-yhtyeet. Punk- ja hardcore-henkisen illan pääsyliput maksavat ovelta 10 euroa. Tapahtuma on tarkoitettu täysi-ikäisille. Sorvarintie 5, Oulu.

Klubeilua pikkujoulu-tunnelmissa

Klubi

Pihalla-pikkujouluklubi Antell Cafe Pihassa lauantaina 8.12. kello 20–23.

Pihalla-pikkujouluklubin ohjelmassa on Tuomas Tiitisen ja Antti Viitalan muodostama Duo Muisti Boys, joka esittää omasta mielestään parhaat joululaulut. Lisäksi ohjelmassa on Pihalla-visa ja Kuura-trion esittämää omaa tiivistunnelmaista musiikkiaan, jossa kuuluvat bluesfolkin eri sävyt jazzmaustein. Triossa musisoivat Tomi Kiilakoski, Taru Salonurmi ja Sanna-Maija Karjalainen. Klubin huipennukseksi haastateltavaksi saapuu itse Joulupukki. Vapaa pääsy. Kauppurienkatu 7, Oulu.

Puuhailua taidemuseossa

Perheet

Luonnollisesti-puuhapäivä Oulun taidemuseossa 9.12. kello 12–16.

Tule rakentelemaan luurankoja, tutkimaan mikroskoopilla kasvien osia ja tekemään taidetta luonnonmateriaaleilla. Tarjolla on monenlaisia puuhapisteitä koko perheelle. Puuhapäivässä esiintyy kaksi kuoroa, jotka esittävät joululauluja sekä lapsille suunnattua musiikkia. Kello 13 esiintyy Teuvo Pakkalan 6. musiikkiluokan lauluryhmä. Kello 15 on vuorossa Coru-kuoro. Puuhapäivän toiminta sisältyy taidemuseon pääsylipun hintaan 5–8 euroa, alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Kasarmintie 9, Oulu.

Villasukkaisia säveliä

Konsertti

Soivan Siilin Joulu – koko perheen joulukonsertti kulttuuritalo Valveella sunnuntaina 9.12. kello 14 ja 16.

Soivan Siilin Joulu on tuttu, lämmin ja villasukkainen koko perheen konsertti. Jokavuotiseen tapaan konsertissa on luvassa myös yllätysesiintyjä. Yhtye esiintyy sunnuntaina kaksi kertaa. Pääsyliput 9 euroa Valveen lippumyymälästä. Konsertti on mukana Lasten kulttuurikaupunki Oulun ohjelmassa. Hallituskatu 7, Oulu.

