Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Dokkari jazz-säestyksellä, ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja oululaisbändien keikkoja

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Kirjailija kirjastossa

Avajaiset

Joni Skiftesvik -näyttelyn avajaiset Haukiputaan kirjastossa torstaina 23.8. kello 17.30–19.

Oulun kaupunginkirjasto on toteuttanut Joni Skiftesvik 70 vuotta -roll-up-näyttelyn. Näyttelyn julisteissa esitellään kuvin ja tekstein kirjailijan elämänvaiheita ja tuotantoa. Avajaisiin saapuu haastateltavaksi myös kirjailija Skiftesvik. Avajaistilaisuus on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Jokelantie 1, Haukipudas.

Katsottavaa säestyksellä

Elokuva

Eläimen kuva -dokumenttielokuvan näytös Valvesalissa torstaina 23.8. kello 20.20 alkaen.

Ohjaaja Perttu Saksan dokumenttielokuva Eläimen Kuva nähdään Oulun Musiikkivideofestivaaleilla live-säestettynä. Elokuva kutsuu pohtimaan ihmisen suhdetta omaan eläimeyteen ilman kielen luomia rajoitteita. Improvisoidun jazz-säestyksen tarjoavat trumpetisti Verneri Pohjola ja rumpali Mika Kallio. Valvesalissa nähdään alkuperäistä pidempi versio, jonka Saksa on editoinut konserttikäyttöön soveltuvaksi. Näytöksen jälkeen järjestetään ympäristöteemainen keskustelutilaisuus. Näytös on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hallituskatu 7, Oulu.

Ratkaisuja ilmastonmuutokseen

Katutapahtuma

Ilmastonmuutos ja maailmanrauha -symposium Rotuaarin aukiolla perjantaina 24.8. kello 15–18.

Symposium sekoittaa kulttuuria, tiedettä ja päätöksentekoa tuomalla Rotuaarin aukiolle mielenkiintoisia keskustelijoita, pitchaus-kisan ja kansalaistorin. Tapahtumassa etsitään keinoja ratkaista maailmanrauhaa syvimmin uhkaava ongelma, ilmastonmuutos. Keskusteluissa ovat mukana muun muassa Aku Hirviniemi sekä paikallisia ja kansainvälisen tason kulttuurin, tutkimuksen ja päätöksenteon nimiä. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kirkkokatu 15, Oulu.

Stoneria ulkoilmassa

Keikka

TarpitOrchestra Hollihaan Kaaoslavalla perjantaina 24.8. kello 19–20.

Hollihaan Kaaoslavalla kuullaan perjantaina paikallista stoner rockia, kun TarpitOchestra nousee lauteille. Vuonna 2007 perustettu yhtye on julkaissut vuosien varrella useita EP-levyjä. Säävarauksellinen tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hollihaan puisto, Oulu.

Musiikkivideoiden taustoja

Klubi

Laulunnäkijä-klubi Hotelli Lasaretissa lauantaina 25.8. kello 17–18.45.

Musiikinedistämissäätiö MES:in isännöimässä keskustelussa pureudutaan ilmiöihin musiikkivideoiden taustalla. Miten musiikkivideoiden tuotanto ja niiden sisältö on muuttunut viimeisen 25 vuoden aikana ja sitä aiemmin? Millaisia musiikkivideota tehdään ja katsotaan tulevaisuudessa? Kuka tekee, kuka esittää, kuka tuottaa ja kuka maksaa? Isäntinä MES av-toimikunnan puheenjohtaja ja musiikkivideo-ohjaaja Finn Andersson, MES:in toiminnanjohtaja Hannu Saha sekä MES av-toimikunnan esittelijä Jukka Takalo. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kasarmintie 13, Oulu.

Tanssit Tukikohdassa

Keikkailta

The Blaster Master, Deposit Man ja Dj Kaleb Välivainion Tukikohdalla lauantaina 25.8. kello 20–00.

Paskakaupunni ry:n järjestämässä keikkaillassa kuullaan ska-, punk-, two-tone-, rocksteady- ja early reggae -musiikkia sekä livenä että vinyyliltä. Omat virvokkeet mukaan. Täysi-ikäisille suunnatun keikkaillan pääsyliput maksavat ovelta 6 euroa ja yhdistyksen jäsenille 5 euroa. Sorvarintie 5, Oulu.

Katso lisää tapahtumia Kalevan tapahtumat-sivulta.