Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Burleskitaiteilijoita, jouluvalot syttyvät Rotuaarilla ja herkkuja kaukomailta

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Burleskia torstaihin

Klubi

Villiklubi ravintola Tubassa torstaina 15.11. kello 17–21.

Burleskiaiteilijat O´detta Opium, Rosie Moon ja Miss Sassy Champagne nousevat lavalle Villiklubilla, jonka järjestää Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke. Tavoitteena on vähentää kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyyttä. Täysi-ikäisille tarkoitettu klubi on pääsymaksuton. Mannenkatu 2, Oulu.

Mestarikurssin satoa

Avajaiset

Valaistuminen -näyttelyn avajaiset Pohjoisessa valokuvakeskuksessa perjantaina 16.11. kello 17–19.

Valaistuminen-valotaiteen mestarikurssi järjestettiin ammattitaiteilijoille Limingan taidekoululla kesäkuussa 2018. Kurssin pohjalta on kuratoitu kiertävä valotaidenäyttely, jossa on teoksia jokaiselta mestarikurssin taiteilijalta. Tilaisuus on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hallituskatu 7, Oulu.

Jouluvalot syttyvät

Avajaiset

Joulukadun avajaiset kävelykatu Rotuaarilla perjantaina 16.11. kello 18–19.15.

Joulukadun avajaisissa Rotuaarilla on luvassa muun muassa joulupukin vierailu, Teuvo Pakkalan musiikkiluokkien kuoro, Oulu Big Band -septetti, tanssia SwingO:n ja Tanssikoulu Vamoksen yhteistyönä sekä jouluvalojen sytytys. Illan kruunaa torilla nähtävä Petterin nenänvälke -ilotulituskuvaelma kello 19. Kirkkokatu 15, Oulu.

Herkkuja maailmalta

Ravintolapäivä

Värikäs ravintola Aleksinkulmassa lauantaina 17.11. kello 10.30–14.

Värikäs Ravintola tarjoaa ruokaa muun muassa Afganistanista, Espanjasta, Filippiineiltä, Ghanasta, Indonesiasta, Irakista, Jordaniasta, Kiinasta, Libanonista, Nigeriasta, Somaliasta, Sri Lankasta, Syyriasta, Thaimaasta ja Turkista. Tarjolla on myös Oulun Normaalikoulun oppilaiden valmistamia leivonnaisia. Eurosta viiteen euroa maksavat annokset voi maksaa ainoastaan käteisellä. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Aleksanterinkatu 9, Oulu.

Parasta päälle

Elokuvat

Elokuvahahmokisa kulttuuritalo Valveella lauantaina 17.11. kello 13.30–15.

Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin palkintojenjaon yhteydessä Valveen ravintola Konst o. Delissä järjestetään elokuvahahmokisa, jossa palkitaan kaksi parasta pukeutujaa. Asuaan saa halutessaan esitellä lavalla. Kisaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, kunhan on ajoissa paikalla. Kaksi parasta palkitaan Turun sarjakuvakaupan lahjakortilla. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Hallituskatu 7, Oulu.

Moninaisuutta monitoimitalolla

Perheet

Day for Tolerance Kastellin kirjastossa sunnuntaina 18.11. kello 10–16.

Kastellin kirjastossa vietetään suvaitsevaisuuden päivää sunnuntaina. Ohjelmassa on muun muassa lastennäyttelyn avajaiset, käsityöpaja, lastenelokuvia, monikielinen satutuokio, pelimaailma, katutanssipaja ja talent show. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Sairaalanrinne 5, Oulu.

Katso lisää tapahtumia Kalevan tapahtumat-sivulta.