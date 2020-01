Viikonloppuna katse kohti taivasta: Venus loistaa iltaisin – erittäin kylmä polaaripyörre synnyttää helmiäispilviä

Oulun seudun iltataivaalla etelän tai lounaan suunnalla loistava erittäin kirkas tähti on planeetta Venus. Taivaalta kannattaa bongata myös helmiäispilviä viikonlopun aikana.

Ennusteen mukaan sää on Oulussa suhteellisen selkeää perjantaina ja lauantaina, sunnuntaina pilvisyys voi estää havaintojen teon.

Venus on noussut tammikuun aikana ylemmäs iltataivaalla. Ursan tiedottaja Anne Liljeström kertoo, että maaliskuulle saakka on nyt parhaat hetket katsella planeettaa.

– Venus näkyy nyt tosi kirkkaana iltataivaalla. Kirkkaus riippuu siitä, miten lähellä planeetta on aurinkoa.

Välillä Venus näkyy pienenä ja pyöreänä valona, välillä kapeana sirppinä. Se on pyöreä silloin kun planeetta on auringon takana. Silloin kuin Venus on maapallon ja auringon välissä, se näkyy sirppinä.

– Maaliskuussa Venus on puolivenus. Jos sitä katsoo kaukoputkella vaikka Oulun Arktoksen tähtinäytöksessä, se näyttää puolikuulta.

Liljeströmin mukaan Venus katoaa taivaalta kesäksi ja näkyy jälleen ensi syksynä aamutaivaalla.

Helmiäispilvet hohtavat

Venuksen lisäksi viikonloppuna on hyvä mahdollisuus nähdä myös helmiäispilviä, sillä erittäin kylmä polaaripyörre on kääntymässä Suomen ylle.

Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Leif Backman kertoo, että kylmiä alue on Suomen yllä lauantaina ja sunnuntaina. Polaaripyörre on noin 20 kilometrin korkeudessa, jossa lämpötila voi laskea -90 asteeseen. Tällä ei ole juuri vaikutusta alailmakehään eli pakkasasteisiin maan päällä.

Kylmässä stratosfäärissä muodostuu hohtavia helmiäispilviä, jotka näkyvät aamu- ja iltahämärän aikaan. Pilvien ulkonäkö syntyy siitä, kun auringonvalo taipuu pienissä pilvikiteissä.

Helmiäispilviä on näkynyt tänä talvena marraskuusta lähtien harvinaisen laajalla alueella.

