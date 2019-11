Oulussa pormestarimalli on ajankohtainen. Valtuustoon pitäisi päättää lähiaikoina, miten asiassa edetään. Oulun on päätettävä onko se pormestarimallinsa kanssa etu- vai jälkijoukoissa. Vallitseva suuntaus on, että suuret kaupungit ovat siirtyneet tai siirtymässä pormestarin aikaan. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen