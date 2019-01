Viikko alkaa epävakaisessa säässä ja huonossa ajokelissä, torstaina tulossa lumipyryä – "Perämerellä tuuli voi olla lähellä myrskylukemia"

Ensi viikko alkaa Oulussa lumisateen ja selkeän pakkassään vaihtelun värittämässä säässä. Loppuviikkoa kohden sää lauhtuu ja muuttuu tuuliseksi.

Päivystävä meteorologi Ari Mustala Ilmatieteen laitokselta kertoo, että sunnuntain ja maanantain välisenä yönä taivaalta voi tulla lunta tai räntää. Mustalan mukaan päivällä sää selkenee ja pakkasta on parin asteen verran.

Ilmatieteen laitos on antanut maanantaille varoituksen huonosta liikennesäästä. Varoituksessa kerrotaan, että Pohjois-Pohjanmaalla ajokeli on huono jäätävän tihkusateen ja lumi- tai räntäsateen vuoksi. Varoitus on voimassa kello 12 saakka.

Tiistaista alkaen lämpötila kääntyy laskuun. Mustala kertoo, että tiistaina sää on puolipilvinen ja pakkasta on viitisen astetta.

Alkuviikon säätä värittää Mustalan mukaan epävakaisuus ja myös keskiviikkona voi tulla lumikuuroja.

– Lämpötila laskee keskiviikkona lisää, ja Oulussa pakkasta voi olla kymmenen astetta, Mustala toteaa.

Viikon kireimmät pakkaset iskevät todennäköisesti torstain vastaisena yönä, jolloin lämpötila voi laskea noin -15 asteeseen. Torstaipäivää kohti sää lauhtuu selvästi ja tuulet yltyvät.

– Sieltä on tulossa lumipyryä, eli aika huono keli on luvassa, Mustala kuvailee.

Mustala kertoo, että torstaille on tehty ennakkovaroitus kovasta tuulesta.

– Perämerellä ollaan lähellä myrskylukemia, Mustala kertoo.

Maa-alueilla tuuli ei kuitenkaan nouse myrskylukemiin saakka, mutta tuulet pysyvät navakoina vielä perjantainakin. Lämpötila pysyy niin torstaina kuin perjantainakin nollan lähettyvillä ja molempina päivinä lämpötila voi kääntyä Mustalan mukaan myös plussan puolelle.

Lauha jakso ei kuitenkaan kestä kovin pitkään, sillä viikonloppua kohti sää pakastuu jälleen. Kovia pakkasia ei Mustalan mukaan kuitenkaan ole luvassa.

– Ei mitään parinkymmenen asteen pakkasia ole tulossa, Mustala kuvailee.

Katso paikkakuntakohtainen sääennuste Kalevan Sää-sivulta.