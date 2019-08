Vihiluodossa tavoitellaan viikonloppuna letkajenkan ennätystä – Vihiluoto Weekend on venetsialaisten tapainen loppukesän tapahtuma

Kempeleen Vihiluodossa järjestetään tulevana lauantaina 24.8. maksuton ja kaikille avoin Vihiluoto Weekend -tapahtuma.

Päivä alkaa lapsiperheiden tapahtumalla kahdeltatoista. Ohjelmassa on muun muassa poniajelua, kepparihevostelua, roikkumiskisa, onnenpyörä, pomppulinna, beach volley -turnaus ja letkajenkan ennätysyritys.

Iltapäivän ”entisten nuorten lavatansseja" varten Vihiluotoon rakentuu viikonloppuna tilapäinen tanssilava. Tansseissa viihdyttää legendaarinen Express-yhtye, ja mukana on yllätysesiintyjä. Vihiluodossa on viimeksi ollut tanssilava 60 vuotta sitten.

Tapahtuma päättyy klo 21 ilotulitukseen.

Vihiluoto Weekendin järjestää Vihiluodon kyläyhdistys ry, joka pyrkii tuomaan Oulunsalon puolella olevien asuinalueiden asukkaita mukaan yhteiseen toimintaan. Vihiluodon kyläyhdistykseen kuuluu yli 150 kotitaloutta Kallenrannasta, Vihirannasta, Kourasta ja Vihiluodosta, jotka yhdessä muodostavat nykyisin Vihiluodon-alueen.

– Olemme kuunnelleet asukkaiden toiveita, joissa on tullut esille tapahtuman järjestäminen elokuussa. Koulut ovat jo alkaneet ja asukkaat paikalla, mutta vielä on kaunista kesää jäljellä. Eniten kannatusta on saanut Vihiluodon venetsialaisten tapaisen tapahtuman järjestäminen, johon saisimme yhdistettyä myös Vihiluodon lavatanssiperinteen, kertoo tapahtuman järjestävän Vihiluodon kyläyhdistyksen Matti Niskanen.