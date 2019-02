Vihiluodon kyläyhdistyksen ylläpitämä hiihtolatu ja retkiluistelureitti ovat taas käytössä – jään kunnossa on vielä toivomisen varaa

Vihiluodon kyläyhdistys ylläpitää hiihtolatua sekä retkiluistelureittiä Kempeleenlahdella myös tänä vuonna. Toistaiseksi luistelu- ja hiihtokunnossa on vasta Oritkari-Vihiluoto välille vedetty yhteys. Koko lahden ympäri kiertävä hiihtoreitti ei ole vielä käytössä. Jään kunto ei ole luistelua varten paras mahdollinen, Vihiluodon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Matti Niskanen kertoo.

– Tänään on viimeksi käyty höyläämässä jäätä. Lämpimän sään vuoksi vesi on noussut korkealle ja jää on huono ja rypäläinen. Retkiluistelureitin tilanne on toistaiseksi aika huono, Niskanen sanoo.

Hänen mukaansa on mahdollista, että että reitin kunto paranee itsekseen.

– Nyt kun sattaa vettä ja tulee lämpimämpi ilma niin se saattaa tasoittaa reittiä. Pitäisi vain malttaa olla menemättä sinne reitille siinä vaiheessa kun alkaa pakastua, että se saisi tasoittua kunnolla.

Hiihtoladun tilanne on sen sijaan parempi, Niskanen sanoo.

– Retkiluistelureitin penkkojen päälle on tehty eilen kaksi perinteisen latua ja keskellä vapaahiihtolatu myös. Latu on tällä hetkellä hiukan rosoinen ja jäinen, mutta se kyllä paranee hiihtämällä.

Koko Kempeleenlahden ympäri kiertävä reitti pyritään saamaan käyttöön niin pian kuin mahdollista.

– Se on tuo luonto joka sanelee miten lahdella toimitaan, Niskanen toteaa.

Vihiluotoon on tehty myös luistelukenttä ja mäenlaskuun sopiva kumpare. Ammattiopisto Luovin opiskelijat ovat tehneet paikalle lumesta katsomot. Mäenlaskukumpareen taustalla on Taito Pohjois-Pohjanmaa Ry.