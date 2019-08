Oululaisten keksimistä kehittämisideoista valittiin jatkoon 24 parasta. Niitä voi äänestää vielä keskiviikkoon asti Oulu 10:ssä, pääkirjastolla tai Electorate-sovelluksella.

Vielä keskiviikkona on aikaa äänestää oululaisten itse keksimistä kaupungin kehittämisideoista parasta ja toteuttamisen arvoista. Ideoita kerättiin keväällä Otakantaa.fi -palvelussa, ja 24 niistä valittiin äänestykseen Tuiran koululla kesäkuussa pidetyssä jatkojalostustyöpajassa.

Äänestää voi Oulu10:n (Torikatu 10) aulassa kello 12–16 ja kännyköihin tai muihin laitteisiin ladattavalla Electorate-sovelluksella.

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Sara Inkeröinen kertoo, että väkeä on käynyt alkuviikosta muun muassa koulujen alkamisviikon takia erittäin paljon Oulu10:ssä, minkä takia äänestyskin on ollut vilkasta.

– Täällä on ollut esimerkiksi bussikorttien lataajia paljon. Näinä päivinä täällä on ollut ihan ruuhkaa. Myös pääkirjaston ala-aulassa on äänestyspiste, hän sanoo.

Sovelluksen kautta oli tiistaina aamupäivällä annettu noin 300 ääntä. Määrä ehtii vielä kasvaa melkoisesti, sillä maanantaina luku oli 250, eli vajaassa vuorokaudessa oli annettu puolen sataa ääntä.

Ehdotettuja kaupungin kehittämisideoita ovat muun muassa Haukiputaalle perustettavat historialliset kohteet kiertävä kulttuuripolku ja perinnepiha, kaupunkitansseja Rotuaarille ja eri puolille Oulua, nuorten innostaminen maalaamaan graffiteja alikulkuihin ja sähkökaappeihin työpajan kautta, lasten luontopolku Hietasaareen sekä siirtolapuutarhan perustaminen Oulunsalon Varjakkaan.

Pikisaaren koulutuskäytöstä vapautuvaa villatehdasaluetta esitetään muunneltaviksi työ- ja esitystiloiksi taiteilijoille. Kulttuurin vapaan kentän toimijoille ehdotetaan yhteisen, esteettömän pop up -tilan järjestämistä jostakin päin kaupunkia. Yhdessä ehdotuksessa kaivataan julkisiin tiloihin ruokahävikkijääkaappeja. Ylikiimingin taajamaan esitetään puistonpenkkejä, koska ehdotuksen mukaan sellaiset puuttuvat sieltä.

Ehdotusten toteuttamiseen on varattu 35 000 euron määräraha Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin hankkeesta.

Siitä, mitkä ideat saavat rahoitusta ja pääsevät toteutukseen, päättää elokuussa Yhteisötoiminnan kehittämisverkosto, joka koostuu aiemmin pidettyjen asukasiltojen alueellisten yhteistyöryhmien puheenjohtajista. Inkeröinen korostaa, että äänestyksen tuloksella tulee olemaan valinnoissa suuri painoarvo.