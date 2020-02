Vesisateet jäivät tältä erää taakse Oulun seudulla – ensi viikolla on pakkasta ja aurinkoisiakin päiviä

Ensi viikolla Oulun seudulla on luvassa perinteisempää talvisäätä kuin viime viikkoina on totuttu näkemään. Vesisateita ei ole luvassa lainkaan, ja viikon aikana tulevat vähäiset sateet tulevat lumena. Näin kertoo Forecan meteorologi Joanna Rinne.

– Pahin on ohi, jos nyt voi niin sanoa. Ensi viikolla Suomeen virtaa luoteen puolelta kylmempää ilmaa.

Maanantaina Oulun seudun yli kulkee hajanainen sadealue, joka voi tuoda mukanaan vähäisiä lumisateita. Lämpötila pysyttelee muutamassa pakkasasteessa.

Tiistain vastaisena yönä sää selkenee, ja ilma alkaa pakastua.

– Tiistai on aurinkoinen, mutta mereltä voi tulla vähän sumua, Rinne kertoo.

Päivälämpötilat vaihtelevat maakunnan eteläosien muutamasta pakkasasteesta 5–8 pakkasasteeseen.

Viikon puolivälissä ilma viilenee lisää. Yöllä pakkasta on yli kymmenen astetta, ja päivälläkin voi olla -9 astetta.

– Keskiviikkona ja torstaina pilvisyys vaihtelee, mutta aika paljon on selkeääkin.

– Öisin on mahdollista nähdä revontulia, jos niitä on tulossa. Pilvet eivät estä sitä, Rinne sanoo.

Ensi viikon sää on lähellä vuodenajan keskiarvoja. Helmi-maaliskuun vaihteessa päivän ylin lämpötila on keskimäärin 6–8 pakkasastetta. Päivän alimman lämpötilan keskiarvo on puolestaan 10–15 pakkasastetta.

– Vuoden ajan keskiarvoon verrattuna päivälämpötilat ovat jopa hieman kylmempiä, Rinne toteaa.

