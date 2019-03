Vesa Ranta julkaisee kuvateoksen kiertueita vihanneen Sentencedin kiertuearjesta

Oululainen valokuvaaja Vesa Ranta julkaisee syyskuussa Sentenced-aiheisen kuvateoksen.

Ranta soitti Sentencedissä rumpuja ja opiskeli valokuvaajaksi jo vuonna 2005 hajonneen yhtyeen elinaikana.

Satasivuinen Agony Walk – On the road with Sentenced sisältää kuvia kiertueita vihanneen yhtyeen kiertuearjesta vuosilta 1995–2003, jolloin bändi kiersi aktiivisimmin maailmalla.

Rannalta on aiemmin julkaistu kirjat Lottovoittajien pöydässä – Tarinoita köyhyysrajan takaa (Like 2017) ja Botnia-palkittu Reunalla – Tarinoita Suomen tyhjeneviltä sivukyliltä (Like 2018).

Agony Walk on Rannan ensimmäinen kuvateos. Sen julkaisee hänen oma yrityksensä Western Siberia Media House Oy.

– Tämä on henkilökohtainen kuvallinen testamenttini yhtyeemme matkasta. Läpikäydessäni kuva-arkistojani tajusin, että nämä kuvat ansaitsevat elämän muuallakin kuin pölyttyvissä negataskuissani. Nämä kuvat auttavat ymmärtämään sitä, millaista oli kiertää yhtyeemme kanssa. Niihin on tallennettu pieni pala suomalaista rock-historiaa, Ranta kuvailee.