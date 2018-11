Veronkorotusesitys sai äänestyksessä täystyrmäyksen Oulun kaupunginvaltuustossa – Veroprosentti pysyy ennallaan 20 prosentissa

Tämä ei ole yllätys, että sosialisteilla on ratkaisuna sosialismin tuhoamaan talouteen, lisää sosialismia. Joskushan tämä kansan rahojen silmitön tuhlaaminen on lopetettava. Aivan järkyttävää että kansa joutuu maksamaan viidesosan tuloistaan tuolle tuhlaavalle poliitikkojen ja virkamiesten rykelmälle. Tuo ei ole hyvä idea eivätkä he pysty mitenkään järjestämään meille palveluita edullisemmin ja laadukkaammin mitä me itse pystyisimme omilla rahoillamme. Nimittäin silloin kun me itse käytämme omat rahamme, niin siellä ei tarvitse välistä maksaa yhdenkään poliitikon kokouspalkkiota tai lihottaa hyväpalkkaisten virkamiesten pussia entisestään.