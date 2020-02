Viime vuoden puolella kokeiluna alkanut verkkomedia MustReadin Oulun-kirjeenvaihtaja on saanut jatkoa.

MustRead on ensi sijassa maan päättäjille ja vaikuttajille suunnattu digitaalinen media, jonka artikkelit käsittelevät politiikkaa ja yhteiskuntaa.

Vuodenvaihteessa päättyneellä pilottijaksolla Oulun seutuun keskittyvää journalismia tekevää kirjeenvaihtajaa rahoittivat Oulun kaupunki ja Arina yhdessä.

Oulu on ensimmäinen suomalaiskaupunki, joka on lähtenyt MustReadin kanssa tällaiseen yhteistyöhön. Oulun viestintäjohtaja Mikko Salmi kertoi Kalevalle syksyllä 2019, että kirjeenvaihtajaa rahoitetaan, jotta Oulun valtakunnallista näkyvyyttä saataisiin lisättyä ja imagoa kohennettua.

Hanke on nyt saanut vuodenvaihteen jälkeen jatkoa ja rahoittajiin on liittynyt Oulun yliopisto. Rahoitus kanavoidaan BusinessOulu-liikelaitoksen kautta.

Jatkosopimus koskee vuotta 2020. Oulun-kirjeenvaihtajana jatkaa puolipäiväisesti freelance-toimittaja Heli Koppelo.

MustReadin päätoimittajan Anne Moilasen mukaan rahoituksen osalta käydään neuvotteluja myös muiden toimijoiden kanssa. Jos lahjoittajia tulee lisää, kunkin maksama osuus pienenee.

– En voi vielä kertoa näistä tarkemmin.

– Tämä on nyt yksi Oulun seudun markkinoinin hanke. [Kaupunginjohtaja] Päivi Laajala ja kaupunginhallitus ovat tämän järjestelyn siunanneet, Moilanen kertoo.

Johtaja Ari Heikkinen kaupungin konsernipalvelut-yksiköstä kertoo, että vuositasolla kaupungin panostuksena on varauduttu 27 000 euroon.

– Kustannuksista kaupunki kantaa puolet ja loput Arina sekä yliopisto, Heikkinen sanoo.

Myös Arina on mukana BusinessOulu-yhteistyön kautta. Arinan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen ei täsmennä summia, mutta toteaa, että Arina on tasavertainen kumppani hankkeessa.

Ruuskasen mukaan Arina isona toimijana haluaa olla mukana Oulun kaupunkimarkkinoinnin edistämisessä ja seudun vetovoimaa parantamassa.

Myös Oulun yliopisto on kanavoinut oman noin 10 000 euron rahoituspanoksensa BusinessOulu-yhteistyön kautta. Yliopisto on mukana seudun yhteismarkkinoinnissa, joista kirjeenvaihtajan rahoittaminen on yksi hanke. Summa on enimmäismäärä, johon yliopisto on sitoutunut.

Yliopiston viestintäjohtaja Marja Jokinen perustelee mukaanlähtöä sillä, että yliopiston ja alueen asioiden näkyminen suoraan MustReadin kohderyhmälle eli maan päättäjille on nähty arvokkaaksi.

Päätoimittaja Moilasen mukaan yliopisto on jo julkaissut ainakin yhden MustReadin tekemän jutun. Jutut julkaistaan kumppanien kanavissakin kokonaisina ja kreditoituina, eli tekijätiedot on merkitty näkyviin.

Myös vasta aloittanut, ristiriitaisen vastaanoton saanut kaupunkimedia Mun Oulu on Moilasen mukaan kiinnostunut käyttämään MustReadin Oulu-juttuja.

– Heillä on siihen sopimuksen perusteella oikeus.

MustReadilla on ollut ennen Oulua kirjeenvaihtaja Brysselissä, jota rahoitti ensin työnantajien Teknologiateollisuus ry. Nyt rahoittajaksi on vaihtunut Finanssiala ry, joka edustaa pankkeja sekä vakuutus- ja rahoitusalan yhtiöitä.

Päätoimittaja Anne Moilanen painottaa, että Oulun osaltakaan hankkeen rahoittajat eivät sanele juttujen sisältöä, vaan journalistinen päätösvalta pysyy aina MustReadilla. MustRead on myös Julkisen sanan neuvoston jäsen ja sitoutunut journalistin ohjeisiin.

Moilasen mukaan juttuja ei siis esimerkiksi käytetä ennalta lahjoittajien hyväksyttävänä, eikä lahjoittajaksi lähteminen anna suojaa kritiikiltä.

MustRead on perustettu kaksi vuotta sitten ja se keräsi alussa julkisuutta antamalla tilauksen ilmaiseksi valituille päättäjille, kun muilta perittiin sisällöistä maksua.

Nykyään MustReadin suurin tilaajakunta koostuu pääasiassa julkishallinnon organisaatioiden kuten virastojen, kaupunkien ja yliopistojen tilauksista.

Tulovirtaa syntyy lisäksi kaupallisista yhteistyösisällöistä.