Verenpaineen suuri vaihtelu lisää sydämen työmäärää kylmässä – oululaiset miehet mittasivat verenpainetta kotona

Kotona mitatun verenpaineen suuri vaihtelu on yhteydessä suurempaan verenpaineen nousuun tavanomaisessa talvisessa kylmäaltistuksessa. Se kuormittaa sydäntä ja voi pahimmillaan lisätä esimerkiksi rytmihäiriöiden, rintakivun ja sydänkohtausten esiintymistä.



Tiedot selviävät Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan ja Työterveyslaitoksen yhteisestä tutkimuksesta.

Tutkimus osoitti, että sydämen kuormittuminen johtuu voimakkaasta systolisen eli yläpaineen kohoamisesta kylmässä. Myös sydämen työmäärä lisääntyi kylmässä.

– Huomattava kotona mitatun verenpaineen vaihtelu johtuu todennäköisesti yleisesti voimakkaammasta sympaattisen hermoston reaktiivisuudesta. Tällöin henkilö reagoi voimakkaasti erilaisiin ympäristön stressitekijöihin, tässä tapauksessa myös kylmäaltistukseen, kertoo dosentti Tiina Ikäheimo Oulun yliopistosta.

Huomattava verenpaineen nousu kylmässä voi lisätä haitallisten sydän- ja verenkiertoelimistön tapahtumien riskiä talvella. Erityisesti kohonnutta verenpainetta sairastavilla voi riski haitallisille terveysvaikutuksille olla suurempi.

Kokeelliseen tutkimukseen osallistui 75 oululaista 55-65 -vuotiasta miestä. Heistä 46:lla oli kohonnut verenpaine. Tutkittavia opastettiin mittaamaan verenpaineensa kotona kahdesti aamuin illoin viikon ajan.

Mittausten perusteella heidät jaettiin matalan ja korkean verenpaineen vaihtelun ryhmään. Tutkittavat kutsuttiin laboratoriomittauksiin Kastellin tutkimuskeskukseen.



Vaikutus havaittiin sekä terveillä että kohonnutta verenpainetta sairastavilla riippumatta verenpaineen lähtötasosta. Verenpaine saavuttaa kuitenkin kylmässä korkeimman tason kohonnutta verenpainetta sairastavilla, joilla myös kotiverenpaineen vaihtelu on suurta.



Tutkimus tarjoaa myös lisätietoa mekanismeista, jotka voivat selittää suurempaa talviaikaista sairastavuutta ja jopa kuolleisuutta.



Tutkimusta johti Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus. Tutkimustulokset on julkaistu American Journal of Hypertension -lehdessä.