Veneväylien ruoppaus tuli kalliiksi Oulussa – nieli lähes kaikki venesatamien kunnostusrahat

Kaupungilla oli varattuna tälle vuodelle venesatamien kunnostamiseen 1,5 miljoonan euron rahoitus. Tavoitteena oli parantaa huomattavilla summilla Taskisenrannan, Raatin, Toppilansaaren, Rajahaudan, Värtön ja Meritullin venesatamia.

Veneväylien ruoppaukseen oli varattu potista 300 000 euroa. Arvio ruoppauksen kustannuksista osui kuitenkin melko lailla alakanttiin, sillä se nieli leijonanosan, noin 1,3 miljoonaa euroa, koko 1,5 miljoonan potista, ylläpitovalvoja Pertti Wirkkala Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista kertoo.

– Tämän vuoksi tälle vuodelle suunniteltuja korjauksia ja investointeja joudutaan lykkäämään tuleville vuosille.

Ruoppaustyöt saadaan päätökseen loppuvuoden aikana.

Wirkkala kiittelee sitä, että venesatamille on saatu useampivuotinen rahoitus, joiden ansiosta korjauksia voidaan ohjelmoida.

– Lisämääräraha vuosittaisiin satamien kunnostuksiin on tervetullut, Wirkkala toteaa.

Korjausvelkaa satamissa on kertynyt viime vuosina runsaasti. Huonokuntoisia satamia on muun muassa Martinniemessä, Kiviniemessä ja Riutunkarissa.

Pieniä venesatamien kunnostustöitä on pystytty tekemään omana urakkana kesän ja syksyn aikana. Rajahaudan venesatamaan asennettiin uusi laituri vanhan tilalle ja Toppilansaaren venesatamaan on tarkoitus asettaa kaksi uutta laituria. Venepaikkojen kysyntä Toppilansaaressa on lisääntynyt merkittävästi.

Ranta-Toppilaan kaavaillaan puolestaan suurta, noin 300 venepaikan satamaa.

Sataman perusinfran rakentaa kaupunki, venepalvelut ja laiturit yksityinen satamaoperaattori. Alueen ruoppaus on tarkoitus aloittaa ensi vuoden syksyllä.



Taskisenrantaa laajennetaan

Taskisenrannan venesatamaan on tulossa isompi kunnostus. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos hyväksyi keskiviikkona venesataman kunnostusta koskevan lausunnon ja lähettää sen lausuntonaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.

Wirkkalan mukaan Taskisenrannan suunnittelu on edennyt ja se valmistuu alkuvuodesta. Peruskorjaus ajoittuu ensi- ja seuraavalle vuodelle.

Taskisenrannassa laajennetaan satama-allasta 2 700 neliömetriä. Pengeraallonmurtajien luiskat kunnostetaan ja uudet rantaluiskat verhotaan louheella.

Aaltosuojausta parannetaan laajentamalla pengeraallonmurtajaa merelle päin noin 140 neliömetrillä.

Huonokuntoinen veneluiska uusitaan nykyisen länsipuolelle ja sen yhteyteen tehdään uusi nosto- ja varustelulaituri.

Nykyiset venepaikat korvataan kolmeen uuteen ponttonilaituriin tulevilla venepaikoilla. Venepaikkoja on jatkossakin 104, kuten nykyäänkin.

Venesataman tausta-alueen valaistusta ja sähkö- sekä vesipisteitä uudistetaan ja veneiden talvisäilytysaluetta kunnostetaan ja laajennetaan.

Hankkeella ei ole pysyviä kielteisiä vaikutuksia vesiympäristöön. Ympäristötoimi kuitenkin kehottaa varmistamaan, ettei töistä ole haittaa satama-alueen vastarannan uhanalaisrekisterissä silmälläpidettäviä kasviesiintymiä. Myös entisten ja uusien ruoppausmassojen mahdolliset epäpuhtaudet pitää ympäristötoimen mukaan selvittää ja toimittaa oikeaan vastaanottopaikkaan.