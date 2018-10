Veken Kaluste avaa myymälän Ouluun – ranualaisyritys uskoo verkkokaupan ohella kivijalkamyymälöiden tarpeeseen

Entisen Kodin 1:n kiinteistö Joutsensillan täyttyy, kun ranualainen Veken Kaluste avaa Oulun-myymälänsä marraskuussa.

Toimitusjohtaja Veijo Ranua kertoo, että myymälän rakentaminen on aloitettu tällä viikolla. Uuden myymälän on tarkoitus avata ovensa asiakkaille marraskuun puoliväliin mennessä.

Ranualaisyrityksen tärkein liiketoiminta-alue on verkkokauppa, sillä sen myynnistä noin 80 prosenttia tulee verkkokaupan kautta. Siitä huolimatta toimitusjohtaja uskoo edelleen myös kivijalkakauppaan.

– Osa asiakkaista ei voi ostaa, jos ei ole nähnyt ja kokenut tuotetta. Kivijalkamyymälä on ehdottoman tärkeä. Tällä tavalla annamme valinnanvapauden asiakkaille.

Veken Kalusteen tiloja rakennetaan parhaillaan huonekalukaupan tarpeisiin sopiviksi. KUVA: Jarmo Kontiainen

Ranuan mukaan verkkokaupasta tilataan yleensä halvempia tuotteita ja kalliimmat ostokset tehdään kivijalkamyymälässä.

Veijo Ranuan mukaan verkkokaupan vahvistuminen näkyy kuitenkin siinä, että myymälöiden koko on pienentynyt. Oulun uusi myymälä on reilut tuhat neliötä. Se on suurin piirtein saman kokoinen kuin yrityksen kivijalkamyymälä Rovaniemellä.

– Verkossa on niin laaja valikoima, että siitä vain pieni osa mahtuu kivijalkamyymälään.

Oulu on tärkeä markkina-alue

Ranualaisyrityksessä Oulun-myymälän avaamista on suunniteltu jo parin vuoden ajan. Myymälän avaaminen tuli ajankohtaiseksi, kun yritykselle löytyi sopivat tilat sopivasta paikasta. Ranua sanoo, että uuden liikkeen kannalta on hyvä, että alueella on huonekaluliikkeiden keskittymä.

Oulun seutu on jo tällä hetkellä yritykselle tärkeä markkina-alue, vaikka tuotteita myydään määrällisesti eniten pääkaupunkiseudulle.

– Suhteellisesti Oulun seutu on tärkeämpi, Veijo Ranua sanoo.

Veken Kaluste on toiminut huonekalumarkkinoilla 23 vuotta. Sillä on tähän mennessä myymälät Rovaniemellä ja Ranualla.

Verkkokauppaa yritys pyörittää Ranualta käsin, jossa sillä on käytössään 5000 neliötä varastotilaa. Oulun myymälän varastossa on tarkoitus säilyttää lähinnä pientä tavaraa. Muut tuotteet tuodaan asiakkaille Ranuan varastolta.

Veken Kaluste työllistää yhteensä 33 henkilöä. Oulun myymälässä on viisi työntekijää. Heistä neljä on rekrytoitu uutena, ja yksi työntekijä on yrityksen vanha työntekijä.