Veden keittokehotus Oulunsalon tietyillä alueilla jatkuu ensi viikkoon – vesitorni tyhjennetty ja verkostoa huuhdellaan

Talousveden keittokehotus jatkuu tietyillä alueilla Oulunsalossa ensi viikon alkupuolelle 13. marraskuuta saakka, tiedottavat Oulun Vesi ja Oulun seudun ympäristötoimi.

Keittokehotus koskee Oulun kaupungin Oulunsalon Niemenrannan ja Karhuojan alueita.

Juomavesi on toistaiseksi keitettävä Oulunsalossa karttaan rajatulla alueella. KUVA: Oulun Vesi ja Oulun ympäristötoimi

Oulunsalosta 31.10. otetuissa näytteissä ja 1.11. otetuissa uusintanäytteissä todettiin koliformisia bakteereita.

Koliformisten bakteerien esiintyminen juomavedessä on merkki saastumisesta, joten vedessä saattaa olla myös tautia aiheuttavia bakteereita ja viruksia.



Oulunsalon alueelta on otettu ja otetaan vesinäytteitä päivittäin. Tilanteen varmistamiseksi vedestä tutkitaan lisäksi virukset.

Veden keittokehotuksen jatkaminen liittyy tähän, sillä virusnäytteiden tulokset valmistuvat vasta ensi viikon eli viikon 46 alussa.



Veden keittokehotusta jatketaan virusnäytteiden tulosten valmistumiseen asti.

Keittokehotus on voimassa 13.11. kello 16 saakka. Tuolloin viimeistään annetaan tilanteesta uusi tiedote.

Tiedotteet ovat luettavissa Oulun seudun ympäristötoimen kotisivuilta tästä osoitteesta sekä Oulun Veden kotisivuilta täältä kohdasta "Häiriötiedotteet".



Määritetyillä alueilla on kaikki ruoka- ja juomavesi keitettävä vähintään viisi minuuttia.

Vettä voi käyttää peseytymiseen ja eläinten juomavetenä normaalisti. Vettä voi myös käyttää pyykin- ja astioiden pesuun. Muualla Oulussa talousvesi on moitteetonta.

Ympäristötoimen yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät tämän jutun ohessa olevasta tietolaatikosta. Esimerkiksi vedenkeitin tai kahvinkeitin ei kuumenna vettä riittävästi, ja pestyt astiat on kuivattava huolella ennen käyttöä.

Verkostoa huuhdellaan, vedessä voi näkyä sakkaa

Oulun Vesi kertoo samalla käynnistäneensä verkoston huuhtelut, minkä johdosta vesijohtoverkon paine voi olla normaalia heikompi. Paineenvaihteluiden takia vedessä voi esiintyä saostumia.

Vesitorni on poistettu toistaiseksi käytöstä ja tyhjennetty. Tornin allastilat pestään ja desinfioidaan lähipäivien aikana. Oulunsalon keskustan ja Niemenrannan alueella on yhteensä 11 näytteenottopistettä, joista vedenlaatua tarkkaillaan.



Oulun Vesi on järjestänyt varaveden noutopisteen K-Market Niemenrannan edustalle, osoitteeseen Tyyrpuurinlenkki 2, josta voi käydä hakemassa talousvettä omaan astiaan.

Varavedenjakelupisteestä jaetaan vettä arkisin kello 7–21 ja viikonloppuna kello 8–21 välisenä aikana Oulun Veden henkilökunnan toimesta.