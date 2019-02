Vasemmistoliitto haluaa tuplata kansanedustajamäärän Oulun vaalipiirissä – kampanja jalkautuu lähiöihin, jossa jaetaan hernekeittoa ja makkaraa

Vasemmistoliiton tärkein agenta on viime vuosina ollut vain hillitsemätön maahanmuutto ja homojen ja lesbojen oikeudet,sekä pridemarssi.Työväestö sekä köyhät ovat unohtuneet lähes täysin.

Ainoa vasuri jolla on edes jonkinlaista selkärankaa on Mustajärvi jolla on ollut välillä järkeviäkin mielipiteitä.Senpä vuoksi Markus on ollut välillä jäähyllä emopuolueestaan Yrtti-Ahon kanssa.