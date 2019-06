Vasemmistoliiton Sarkkinen iloitsee: ”Leikkauspolitiikka loppuu” – vahvistaa olevansa käytettävissä ministeriksi

Hyvä hallitusohjelma. Osoittaa, että on toisenlainenkin tapa ajatella, ja että on muitakin talousoppeja kuin se, mitä pankit ja niiden perässä kokoomus hokee.

Hannakin sanoo olevansa pääosin tyytyväinen ohjelmaan.

No niin pitää tietysti sanoa, kun ei oikein kehtaa kehuakaan. Se on se vassarien vanha tauti: täydellinen olen vain minä.

Hannastakin voi tulla ministeri vain demarien tahdon jälkeen. Jos Antti Rinne olisi kääntänyt vassarien kohdalla peukalon alas, Hannankin kellossa soisi ihan toinen sävel.