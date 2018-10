Värtönrannan lauttasaunassa järjestetään nyt myös yleisiä saunavuoroja, laiturille tulossa ulkoporeamme

Varaussaunana Värtössä toiminut SM-Boat tarjoaa nyt yleisiä saunavuoroja ja -risteilyjä.

Värtönrannassa lepäävä saunalautta on lämmennyt tilauksesta ja tehnyt tilausristeilyjä nelisen vuotta. Nyt sinne on alettu järjestää yleisiä saunavuoroja. Myös risteilemään pääsee silloin tällöin muutenkin kuin varausporukkaan osallistumalla.

Saunaa ylläpitävän SM-Boatin toimitusjohtaja Antti Smal kertoo, että yleisiä saunavuoroja on järjestetty jonkin aikaa noin kerran viikossa tilausristeilysesongin hiljennyttyä. Vuoroja on tarkoitus lisätä, kun lautta asettuu talveksi paikoilleen Värtönrantaan lokakuun jälkeen.

Sauna on toiminut ympäri vuoden, mutta aiemmin vain yksityistilaisuuksissa aiemman yrittäjän voimin. Smal on toiminut uutena yrittäjänä nyt kuukauden verran ja aikoo laajentaa toimintaa monin tavoin.

– Risteilyjä tehdään vielä lokakuun loppuun asti, ja yksi yleinen risteilykin on luvassa 13. lokakuuta. Niitä on jo tehtykin noin kerran viikossa tilausristeilyjen välissä. Sitten jäädään parkkiin ja alkaa pikkujoulusesonki. Lisäksi ulkoporeamme tulee laiturille, Smal luettelee.

Hänen tavoitteenaan on, että mahdollisimman moni löytää yleiset saunavuorot.

– Loppuajatukseni on sellainen, että sauna olisi rannassa aina ympäri vuoden lämmin silloin kun ei olla risteilyllä. Luulen, että jo talvella tulee olemaan 1–3 yleistä saunavuoroa viikossa todennäköisesti alkuviikosta – riippuu moniko ihminen haluaa tulla saunomaan.

SM-Boat tekee yhteistyötä Oulun Rantasaunaseuran kanssa. Smal uskoo, että kysyntä kasvaa, koska rantasaunaseura on vienyt Kesän saunan Tuirasta talviteloille.

Värtön saunaan mahtuu kerralla parikymmentä saunojaa. Yleisten vuorojen aukioloajat ovat olleet kello 17–20, mutta aikaa pidennetään jos tarvetta on. Saunomisaika per henkilö on periaatteessa kaksi tuntia, mutta sääntöä voidaan löysätä jos saunojien määrä sallii.

Sekasaunavuoroissa saunotaan uimapuvuissa. Saunasta pääsee uimaan, ja talvella lautan viereen tulee avanto. Saunomaan pääsee kympillä.