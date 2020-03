Varotoimet näkyvät nyt kaupoissa: Riskiryhmille on omia asiointiaikoja, ja käsidesiäkin on käytettävissä

Hallituksen koronavirusepidemian vuoksi antamat määräykset ja ohjeet mietityttävät varsinkin monia ikäihmisiä.

Hämmennystä on herättänyt erityisesti toimintaohje, jolla yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Saavatko ikäihmiset käydä enää itse esimerkiksi kaupassa ja apteekissa?

Jos he ovat oireettomia, he voivat käydä itsekin hoitamassa näitä asioita, mutta silloinkin mieluiten hiljaisina asiointiaikoina ja pitämällä väliä toisiin ihmisiin, vastaa sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Tuija Kumpulainen.

Viime päivinä useat ruokakaupat ovat kertoneet rauhoittaneensa ensimmäiset aukiolotunnit riskiryhmien asiointia varten.

Kumpulaisen mielestä menettely todennäköisesti helpottaa riskiryhmien asiointia.

Keskiviikkona aamupäivällä kauppakeskus Valkean alakerran ruokakaupassa asioiva Marjo Sundberg pysähtyy ensimmäiseksi puhdistamaan kätensä käsidesillä, jota on esillä sisääntulon yhteydessä.

Sundbergin mielestä on hyvä asia, että riskiryhmille on olemassa omat asiointiajat heti aamusta ja että käsihygieniaan on kiinnitetty erityistä huomiota.

Sundberg itse ei kuulu riskiryhmään, toisin kuin hänen yli 70-vuotiaat vanhempansa, jotka asuvat toisella paikkakunnalla.

Ovatko Sundbergin vanhemmat olleet huolissaan koronavirusepidemiasta?

Sundbergin mukaan ei.

– Heitä on pikemminkin pitänyt pidätellä, että eipä nyt lähdetä mihinkään kauemmas. Äiti on toistaiseksi käynyt itse kaupassakin.

Anja ja Pekka Niemistö eivät aluksi huomanneet myymälän ohjeistusta riskiryhmille tarkoitetusta asiointiajasta. Niemistöjen mielestä myös yli 70-vuotiaiden on voitava käydä kaupassa. KUVA: Jarmo Kontiainen

Syynimaalta Oulun keskustaan ruokaostoksille tulleet Anja ja Pekka Niemistö myöntävät molemmat kuuluvansa riskiryhmään.

Hallituksen tekemät määräykset ja niistä koituvat rajoitukset ovat pariskunnan mielestä aivan asiallisia.

– Sairastin itse aikoinaan aasialaisen, joka jylläsi vuosina 1957 ja 1958. Itselläni ei ollut silloin kuumetta kummempaa, mutta kyllä siihenkin tautiin kuoli paljon ihmisiä, Pekka Niemistö kertoo.

Nykyiset poikkeusolot ovat tuntuneet pariskunnan arjessa tähän mennessä silmälääkäriajan peruutumisena. Myös harrastustoiminta on pysähdyksissä.

– Jumpat ja joogat on peruttu samoin kuin teatteriesitykset, joihin meidän piti mennä. Nyt sitten ratkotaan kotona illat ristikoita ja sudokuja, Niemistöt toteavat.

– Tuleehan tästä tilanteesta varmasti vielä monenlaisia rajoitteita. Ehkä täytyy vain ajatella niin, että parempi olisi saada tämä sairaus kuriin, Anja Niemistö pohtii.

Kaupassa asioinnit pariskunta aikoo hoitaa omatoimisesti ainakin toistaiseksi.

– Olisihan niitä sukulaisiakin olemassa, mutta heillä on varmasti omia kiireitä, Pekka Niemistö sanoo.

Pekurin kauppakorttelissa asioiva yli 70-vuotias rouva ei salaa tuohtumustaan. Hän ei halua paljastaa nimeään, mutta hän on valmis kertomaan oman näkemyksensä viime päivien viranomaismääräyksistä.

Hän ei ymmärrä, miksi hänen ikäisensä ihmiset pyritään eristämään omiin oloihinsa ja jopa omista sukulaisista.

– Kuinkahan monesta meistä tulee tällä menolla mökkihöperöitä? Kuinkahan monelle meistä tulee ongelmia mielenterveyden kanssa? Ajattelepa sellaista yksinäistä, joka tähän asti on käynyt pari kertaa viikossa jossain kerhossa. Nyt hänen pitäisi istua vain kotona ja kutoa sukkaa – jos osaa kutoa, rouva puuskahtaa.

Terttu Tarkiainen käy kerran viikossa kaupassa ja apteekissa. Muuta liikkumista kaupungilla ihmisten parissa hän välttelee. KUVA: Jarmo Kontiainen

Parin korttelin päässä ydinkeskustasta asuva ja tällä kertaa kauppareissulta vedettävän ostoskassin kanssa palaava Terttu Tarkiainen pysähtyy Uudenkadun ja Kauppurienkadun risteyksen liikennevaloihin.

20 vuotta eläkkeellä ollut Tarkiainen tunnustaa olevansa "riskiryhmässä kovastikin". Hän uskaltaa silti lähteä hoitamaan omat asiansa.

– Käyn kaupassa ja apteekissa kerran viikossa, en muualla. Olen terveydenhuoltoalan ammattilainen, joten kyllä osaan hoitaa itseäni ja olla varovainen.

Hänen mielestään on periaatteessa ihan hyvä ratkaisu, jos kauppojen ensimmäinen aukiolotunti on tarkoitettu riskiryhmien asiointiin.

– Mutta ainakaan minä itse en pääse lähtemään kauppaan vielä niin aikaisin aamusta.

Tarkiainen kulkee asiointimatkoillaan keskustassa jalkaisin kyynärsauvan varassa.

– Pystyn kyllä liikkumaan, mutta en kovin hyvin. Eniten ovat kulkemista rajoittaneet liukkaat kelit. Viimeksi syksyllä kaaduin Uudellakadulla.