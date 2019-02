Varhaiskasvatusjohtaja: Touhulan päiväkodeissa Oulussa ollut joitain henkilöstön mitoitusongelmia – perjantaina Ritaharjun Lystivekara pantiin kiinni etuajassa

Viime aikoina etenkin Suomen suurin yksityinen päiväkotiketju Touhula-päiväkodit on saanut julkisuudessa paljon lunta tupaan yrityksen toiminnassa ilmenneiden epäkohtien takia. Uutisoinnin perusteella ongelmat näyttävät keskittyneen eteläisempään Suomeen.

Oulussa Touhulan päiväkoteja toimii toistakymmentä.

– On meilläkin joitakin yksittäisiä tapauksia lähinnä henkilöstön mitoituksessa havaittu, ja asioita on korjattu, kun niihin on puututtu, sanoo Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen sanoo.

– Usein ongelmat ovat johtuneet henkilöstön vaihtuvuudesta. Sijaisia ei aina ole saatu heti.

Äskettäin Kalevan lukija otti yhteyttä toimitukseen ja kertoi, että Touhulan Lystivekara-päiväkoti Ritaharjussa suljettiin viime perjantaina iltapäivällä yllättäen etuajassa, koska henkilökuntaa ei ollut riittävästi.

Rissasen mukaan näin todella tapahtui, ja päiväkoti ilmoitti asiasta kaupungille etukäteen.

– Joku työntekijöistä oli sairastunut. Siinä toimittiin oikein, koska henkilöstöä ei ollut riittävästi. Ilmeisesti kaikki vanhemmat kykenivät hakemaan lapsensa kotiin aikaisemmin.

Vanhemmilta kyselyjä, ovatko asiat kunnossa

Rissasen mukaan monet vanhemmat ovat ottaneet yhteyttä kaupunkiin lähinnä selvittääkseen, ovatko Touhulan asiat Oulussa kunnossa.

– Senkin takia päiväkodeissa on käyty, mutta muutoin Touhula ei ole joutunut meillä erityisseurantaan. Menettelytapamme koskevat kaikkia yksityisiä päiväkoteja.

– Sitä [valvontatyötä] tekee minun lisäkseni koko ajan neljä henkilöä, joilla on tässä asiassa valvovan viranomaisen tehtävä. Se on valtakunnallisestikin ihan mittava resurssi, Rissanen sanoo.

Yksityisiä päiväkoteja valvotaan kolmella tavalla.

– Asiakasjärjestelmien kautta nähdään, onko henkilökuntaa tarpeeksi ja kuinka paljon lapsia on paikalla. Lisäksi seurataan sitä, ovatko asiakirjat kunnossa, Rissanen kertoo.

– Teemme myös valvontakäyntejä päiväkoteihin. Osa on suunniteltuja, tiettyihin teemoihin liittyviä, mutta useimmiten paikan päälle mennään varoittamatta esimerkiksi asiakaspalautteen vuoksi.

Rissanen kertoo, että kaikista valvontakäynneistä tehdään kirjallinen yhteenveto. Jos epäkohtia havaitaan, päiväkodin on annettava selvitys ja korjattava puutteet määräajassa.

– Yleisimpiä ovat puutteet henkilöstön ja lasten määrän mitoituksessa. Jonkin verran havaitaan myös päiväkodin toimintaan muutoin liittyviä epäkohtia kuten turvallisuuspuutteita.

Oulussa yksityisiä päiväkoteja on 63 ja kunnallisia yli 80. Oulun päiväkotilapsista noin 40 prosenttia käyttää yksityisiä palveluita.

– Kunnallisia päiväkoteja valvoo aluehallintovirasto. Meillä niitä valvotaan lähinnä esimiestyön kautta. Yksityisellä puolella kaupungin rooli taas on isompi, Rissanen toteaa.