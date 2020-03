Vanhusten avun tarve kartoitetaan – tällä viikolla tavoitellaan 80 vuotta täyttäneitä oululaisia

Ikäkö se on, mikä ratkaisee avuntarpeen? 60-100 vuoden ikäisillä ihmisillä iän merkitys on jo melko vähäinen. Terveydentilalla (sairauksilla, liikuntakyvyllä), asumismuodolla, kodin sijainnilla, yksin asumisella - niillähän on on paljon suurempi merkitys. Yksi tärkeimpiä asioita on sosiaaliset yhteydet, esimerkiksi etäisyys naapuriin, mahdollisuus saada apua, kun sairastuu tai loukkaantuu. Tavallinen influenssa, saati tuo perhanan COVID- tauti vie nuoremmankin niin veteläksi, että muistaako siinä lääkkeet ottaa, tai diabeetikko syödä.