Vanhuspalveluja käytetään Oulussa paljon – kustannukset isojen kaupunkien kärkeä

Kustannusten jatkuvaan nousuun vaikuttaa se asenteen ja ajattelun muutos, että mitään vastuuta itsestään ja läheisestään ei enää kenelläkään ole. Kaikki vaan yhteiskunnan maksettavaksi, kyllä yhteiskunta joutaa hoitamaan ja maksamaan itseni, puolisoni ja lapseni. Sama juttu vammaispuolella. Vaikka ois miljoona tilillä, niin yhteiskunnan velvollisuus on kuljettaa ja maksaa hoito. Työntekijöitä tarvitaan armeijan verran ja mikään ei tuota mitään. Mistäs rahat tähän?? Eikö kukaan uskalla todeta, että kuilun pohja on saavutettu ja sosiaalipalvelujen kattavuutta on pakko vähentää!!