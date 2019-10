Vanhenemiseen liittyviä asioita kannattaa miettiä jo keski-iässä – Oulussa tarjolla paljon ohjelmaa Vanhustenviikolla

Vanhustenviikko: Ikääntymiseen kannattaa valmistautua jo ennakolta, liikunta tärkeässä roolissa. Tutkimuksen mukaan pienikin lisäys liikuntaan saattaa torjua aikaisen kuoleman mahdollisuuden.

Oulu pyrkii lisäämään iäkkäiden kuntoilua.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen ylläpitämässä Intiön hoivakodissa testattiin maanantaina ikäihmisten arjessa pärjäämisen kannalta tärkeitä kuntotekijöitä: käden puristusvoimaa, tuolista ylösnousua, tasapainoa ja liikkuvuutta.

Lukuisat tutkimukset nimittäin osoittavat, että fyysinen kunto ehkäisee iäkkäiden vakavia kaatumisia, luustoa heikentävää osteoporoosia ja parantaa tasapainoa. Kuntoa ylläpitävä liikunta on tärkeää myös muistille.

Vähäinenkin liikunta on hyväksi. Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan pienikin lisäys liikuntaan, kuten normaalien kotiaskareiden teko, saattaa torjua aikaisen kuoleman mahdollisuuden.

Intiön kuntotestaus on osa parhaillaan vietettävän Kansallisen vanhustenviikon tapahtumia Oulussa.

Liikunta on isossa roolissa kun ratkotaan edessä olevien vanhushuollon ruuhkavuosien tuomia haasteita yhteiskunnassa. Vanhusten määrä kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina.

Tavoitteena on, että valtaosa ikääntyvistä voisi asua kotona mahdollisimman pitkään laitoshoidon sijaan. Kyse on vanhusten hyvinvoinnista, mutta myös kustannuksista. Laitoshoito on todella kallista kotihoitoon verrattuna.

Avainsana kotona pärjäämisessä on toimintakyky. Sen ylläpitämisessä liikunnalla on keskeinen merkitys, palvelupäällikkö Toini Kärenlampi Oulun kaupungin hyvinvointipalveluista sanoo.

– Etenkin jalat on tärkeää pitää kunnossa.

Myös laitoshoidossa toimintakykyä pyritään nykyisin ylläpitämään viimeiseen asti. Oulussa Rajakylän hoiva on saanut siihen tähtäävästä toiminnasta Suomen Kinestiikkayhdistyksen sertifikaatin.

– Jäljellä oleva toimintakyky huomioidaan kaikessa toiminnassa.

Kinestetiikassa paneudutaan ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen sekä kunnioittavaan kohtaamiseen.

Kotihoidossa on hyvä antaa ikäihmisten itse tehdä asioita. Se pitää osaltaan yllä toimintakykyä.

Vanhustenviikon teemana on ”Varaudu vanhuuteen”. Sen mukaan kannattaa alkaa miettiä vanhenemiseen liittyviä asioita jo keski-iässä.

Teemaviikolla korostetaan liikunnan lisäksi muun muassa ravitsemusta ja sitä, että koti on iäkkään asumista ajatellen sopivassa kunnossa.

Hyvässä kunnossa oleva vanhus pystyy osallistumaan, mikä vähentää paljon esillä ollutta vanhusten yksinäisyyttä.

– Liikunta ehkäisee myös masennusta ja poistaa kipua. Liikunta on lääke, Kärenlampi korostaa.

Oulussa pyritään saamaan entistä useampi vanhus liikkeelle. Ikääntyville on tarjolla runsaasti liikuntamahdollisuuksia, kuten edullisia uimahalli- ja kuntosalilippuja, ohjattuja liikuntaryhmiä, omia liikuntavuoroja ja muita aktiviteetteja.

Tarjolla on myös digitaalisia palveluja. Niissä muun muassa opastetaan jumppaamaan kotona.

Laitoksissa taas järjestetään viikoittain liikuntapäivä.

Millä ikääntyvät saadaan innostumaan liikunnasta?

– Monesti kaveri on hyvä innostaja. Aktiivinen ikäihmisten joukko houkuttaa muita mukaan.

Innostajina voivat toimia myös vapaaehtoiset ja omaiset.