Vanhemman hoksaus innosti Tirinkylän lapset liikkumaan – joka tiistai kello 18 koulun kenttä täyttyy iloisista liikkujista

Kello on varttia vaille kuusi tiistai-iltana, paikka Kiiminkijokivarressa sijaitsevan Tirinkylän koulun piha. Pakkasta on pari astetta, päivän jatkunut lumisade on tauonnut.

Toistakymmentä lasta virittelee jalkapalloareenaa, jonka virkaa hoitaa tähän aikaan vuodesta vielä jäätön kaukalo. Pojat raahaavat kahteen pekkaan maaleja oikeille paikoilleen.

Hiljalleen alakouluikäistä väkeä valuu paikalle lisää. Kohta heitä on pitkälti kolmatta kymmentä.

Puolet jaetaan nopeasti.

– Syötellään sitten kaikille, joku lapsista muistuttaa pelin hengestä.

Ja sitten pelataan. Nuo vastaan me.

Liikuntaillalle heti iso suosio

Joka tiistai kello 18 Tirinkylän koulun pihalla pelataan tai leikitään jotakin. Näin on ollut syyskuun ensimmäisestä tiistaista alkaen, sanoo liikuntaillan idean takana oleva Miia Sankilampi, jonka oma poika on touhussa innolla mukana.

Koska lapset pelailivat mielellään koulussa välitunneilla, Sankilampi mietti, että pelit voisivat jatkua myös illemmalla. Niinpä hän perusti Facebook-ryhmän ja asiasta kerrottiin vanhempain illassa. Muuta ei tarvittu innostuksen sytyttämiseen.

– Heti syyskuun ensimmäisenä tiistaina paikalle tuli yli 30 lasta, Sankilampi kertoo ja toteaa, ettei uskaltanut odottaa niin kovaa suosiota.

Siitä saakka väkeä on riittänyt.

Luukas Neuvonen, Topi Sallinen ja Venla Päkkilä pelaavat ja leikkivät mielellään Tirinkylän yhteisissä liikuntailloissa. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Sankilampea ilahduttaa etenkin se, että lapset liikkuvat omaehtoisesti, eikä aikuisten tarvitse olla heitä siinä neuvomassa.

Venla Päkkilä on ollut alusta saakka mukana liikuntariennoissa.

– Tämä on aika kivaa. Mukava pelata tai leikkiä.

Hän antaa toiminnalle kouluarvosanalla mitattuna täyden kympin. Samaa vakuuttavat Luukas Neuvonen ja Topi Sallinen. Kaikki pelit ja leikit käyvät. Ja ennen kaikkea: kaikki ovat mukana, esikouluikäisistä kuutosluokkalaisiin.

– Älyttömän fiksusti lapset käyttäytyvät. Ei näy kiusaamista vaan positiivista toimintaa, Sankilampi toteaa.

Tiistain liikuntaillat koulun pihalla ovat lapsista jopa niin mukavia, että he ovat mieluummin siellä, kuin vaikkapa urheiluseuran harjoituksissa.

Vaikka aikaa liikunnalle on varattu tunti, monet jatkavat senkin jälkeen.

Naiset jumppaavat

Muutama aikuinenkin on ottanut liikuntatiistait ohjelmaansa. Aikuiset tekevät omia juttujaan. Eilen mukana olivat kahvakuulat.

Miia Sankilampi, Tea Mustaparta ja Paula Lehmikangas jumppaavat sillä aikaa kun lapset pelaavat ja leikkivät. Miehiä toivotaan myös mukaan liikkumaan. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

– Vähän jumpataan kun ollaan lapsia vahtimassa, jumppaa vetävä Sankilampi sanoo.

Tea Mustaparralle tiistait ovat kohokohta, jota odottaa innolla.

Paula Lehmikankaankin kalenterissa jumppa ajaa ohi muiden harrastusten.

Naiset korostavat ulkona olemisen tärkeyttä. Miehiäkin toivotaan mukaan.

Kunhan talvi kunnolla saa otetta, jäädytetään kaukalo ja peli vaihtuu lätkäksi. Sitäkin aiotaan pelata reilulla meiningillä.

Liikuntaa on harrastettu Tirinkylällä ennenkin, mutta usein pienissä, erillisissä porukoissa ja eri aikaan. Sankilampi, Mustaparta ja Lehmikangas sanovat, että sosiaalisuus on iso lisä liikuntaharrastukseen.

Sankilampi suunnittelee WhatsApp-rinkiä, jossa lapset voisivat sopia keskenään muistakin liikunta-ajoista.

– Saisivat pelit muulloinkin paremmin pystyyn.

Isoksi paisunut lapsiporukka jakaantuu kohta kahtia. Toiset jäävät pelaamaan jalkapalloa, toiset ryhtyvät rosvo ja poliisi -leikkiin. Iloista liikuntaa sekin.