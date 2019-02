Varpu ja Kaisla Vahtera katsoivat äitinsä Virve Väisäsen kanssa 1990-luvun piirrosmuumeja ja uutta 3D-animaatiota.

Raksilalaisen kodin eteisessä äiti Virve Väisänen riisuu ulkovaatteita tyttäriltään Varpu, 5, ja Kaisla, 3, Vahteralta. On tultu kotiin päiväkodista. Perheen isä on työreissussa.

Tytöt tietävät, mistä on kysymys. He ryntäävät lastenhuoneeseen ja pian Kaislalla on sylin täydeltä pehmolelumuumeja. On Muumipeikko, Muumipappa ja Muumimamma.

Mitäs ne muumit ovat, toimittajatäti kysyy.

Varpu katsoo pitkään.

– Ne on muumeja!

Virve-äiti kertoo, että heillä on enemmän luettu muumikirjoja kuin katsottu tv-sarjaa.