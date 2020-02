Oulun keskustan kerrosluku nousee, kun Vanhatullin kaupunginosaan rakennetaan 14-kerroksinen talo.

Uudenkadun ja Albertinkadun kulmassa olevan käytöstä poistetun Diakoniaopiston rakennuksen tilalle on nousemassa uusi, korkeimmillaan 14 kerrokseen nouseva asuin- ja liiketalo.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta asetti tiistaina hankkeen asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville. Rakennuksen suunnittelun pohjana on malli, jossa jalustaosa on kuusikerroksen, ja jonka päälle tulee katukuvasta sisään vedetty 14-kerroksinen korkea osa.

Tontin pinta-ala on 2 167 neliötä. Rakennusoikeutta paikalla on 8 700 kerrosalaneliötä, mikä merkitsee noin 112:ta asuntoa ja 168:aa asukasta. Lisäksi oikeutta on autojen säilytystilalle 1 100 ja talousrakennukselle 500 neliötä. Liiketilaa maan tasolle on määrä rakentaa vähintään 240 neliön verran.

Nyt paikassa oleva rakennus on korkeudeltaan kuusi kerrosta. Se on opetus- ja palvelutalo, jonka suunnitteli arkkitehti Risto Harju vuonna 1974, ja se valmistui vuonna 1976. Vieressä sijaitsee Oulun Diakonissalaitoksen sairaalakortteli, joka on määritelty Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi

Asemakaavan muutos mahdollistaa, että rakentaminen voi alkaa sen saatua lainvoiman. Rakentaminen on määrä toteuttaa vaiheittain.