Vanha Oulu-yhtiön "herrojen maja" poltettiin Kellon Kraaselissa – "Mökin hävittäminen on herättänyt paljon tunteita"

Oulun edustalla ei ole paljon saaria joita voisi kehittää siten, että siellä voisi esim veneellä tai jäitä pitkin käydä makkaroita paistamassa. Nyt hieno saari on kokonaan jätetty lehmille, lampaille ja linnuille. Se on suuri harmi. Moni saari tässä edustalla on yksityisiä mökkejä täynnä. Paljon on myös saaria joihin ei ihminen vapaaehtoisesti menisi, koska ne on niin ryvettynyt tai pieniä, mutta linnut ja muut eläimet siellä pärjää.

Vaan onhan tästä merellisestä Oulusta puhuttu paljon.