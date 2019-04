Valtuustoaloite ehdottaa Oulun kouluille metsänistutusta ilmastonmuutoksen torjumiseksi – jokaista oppilasta kohti yksi puuntaimi vuodessa

Siinä missä puiden istutus on mahtava asia, niin sillä ei ole mitään tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa. Se on puhdasta poliittista tiedettä (eli sudotiedettä) että hiilidioksidi vaikuttaisi jotenkin ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos on todellakin luonnollinen ilmiö. Istuttakaa ihmeessä puita, mutta älkää kehdatko samassa yhteydessä puhua ilmastonmuutoksesta. Puhukaa vaikka niin, että kuinka upeaa on istuttaa uusia puita ja olla yhtä luonnon kanssa.