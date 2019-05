Valtatielle 20 suunnitellaan uutta nelikaistaosuutta, nykyinen osuus liikenneonnettomuuksille altis

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on yhteistyössä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa selvittämässä mahdollisuutta parantaa valtatietä 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä.

Valtatie 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä on nykyisin ruuhkainen ja liikenneonnettomuuksille altis tieosuus. Erityisesti aamuisin ja iltapäivisin valtatien liikenteen välityskyky ja sujuvuus heikkenevät huomattavasti.

Tien keskimääräinen liikennemäärä vuorokaudessa Jäälin kohdalla vuonna 2018 on noin 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tieosuudella on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 80 liikenneonnettomuutta, joista 20 on johtanut henkilövahinkoihin.

Työn tavoitteena on selvittää, voidaanko valtatie 20 parantaa nykyiselle paikalleen rakentamalla tie nelikaistaiseksi, keskikaiteelliseksi tieksi Korvenkylän ja Kiimingin välillä. Ratkaisussa tieosuuden liittymät suunnitellaan pääosin liikennevalo-ohjattuina liittyminä. Vastaavan tyyppinen tieosuus on rakennettu Kainuuntielle (valtatielle 22) Maikkulan kohdalle.

Työssä selvitetään nelikaistaisen tien tilantarpeen lisäksi valtatien liikennevalo-ohjattujen liittymien paikat, yksityistiejärjestelyt, melusuojaukset ja kevyen liikenteen yhteydet. Nelikaistaistamisen tavoitteena on parantaa tieosuuden liikenteen välityskykyä, sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Selvitystyö tehdään kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, löytyykö valtatien varrella riittävästi tilaa nelikaistaisen tien rakentamiseksi. Toisessa vaiheessa laaditaan tieyhteyden kehittämisselvitys, mikäli on nähtävissä, että nelikaistainen tie olisi mahdollinen toteuttaa.

Hankkeesta pidetään yleisötilaisuus Kiiminkijoen koulun ruokalassa tiistaina 7. toukokuuta klo 17–19.