Valtakunnalliset Tiernapoikakilpailut järjestetään tulevana viikonloppuna 1.-2. joulukuuta. Tänä vuonna kilpailun suosio yllätti Tiernasäätiön, joka joutui sulkemaan ilmoittautumisen ennen määräaikaa.

Erityisesti yleisen sarjan ja mukaelmasarjan joukkueita kilpailu on kiinnostanut. Kilpailussa on mukana 22 joukkuetta. Vaikka joukkueiden pääosa on Oulun ympäristöstä, joukkueita on kilpailemassa myös Helsingistä ja Espoosta.

Tänä vuonna erikoisimman mukaelman esittää Tiernakoirat. Koiratanssi on kilpailumuoto, jota myös Tiernakoirat ovat harrastaneet ja kilpailleet. Nyt koiratanssijat näyttävät taitonsa tiernapoikina.

Tiernapoikakilpailujen alkukilpailut käydään lauantaina ja sunnuntaina kilpaillaan finaaleissa.

Jokaisessa sarjassa ensimmäisen palkinnon arvo on 2000 euroa, toisen 1000 euroa ja kolmannen 500 euroa.

Lauantain alkukilpailujen päätteeksi Rotuaarille kokoontuu lyhtykulkue, joka vaeltaa Oulun tuomiokirkon eteen joululaulujen saattelemana Hoosianna-juhlaan. Juhlan jälkeen tuomiokirkossa on Sofia Magdalenan ”Tähti se kulukeepi” –konsertti, jossa kuullaan kantaesityksenä säveltäjä Yrjö Hjeltiltä tilattu kamarikuorosovitus Tiernapoika-kuvaelmasta.

Sofia Magdalena-kuoro esiintyy myös sunnuntaina Tiernapoikakilpailun finaalin päätteeksi klo 15 ennen kilpailun palkintojenjakoa.

Tiernapoikakilpailun alkukilpailun esiintyjät ja aikataulu löytyvät netistä.