Oulun kaupungin puhelinliikenteessä on ollut maanantain aikana ongelmia. Tämä on näkynyt asiakkaille niin, että puhelut eivät tule läpi, ne katkeavat, tai kuuluvuus on huono.

Kaupungin mukaan ongelmat johtuvat kontaktienhallintajärjestelmä CallGuiden viasta. Ongelma on valtakunnallinen.

Kaupunki tiedotti asiasta hieman ennen kello yhdeksää maanantaiaamuna.

Kaupungilta kerrottiin puoli kahden jälkeen, että puhelinliikenne toimii pääsääntöisesti normaalisti ja Telian CallGuiden vikaa on saatu korjattua.