Valoja sammutetaan lauantaina jälleen Earth Hourin ajaksi – Oulun kaupunki antaa valomerkin ilmaston puolesta

Oulun kaupunki sammuttaa lauantai-iltana valot osasta julkisia rakennuksia tunnin ajaksi. Kaupunki haastaa myös oululaiset osallistumaan Earth Houriin ja sammuttamaan valot kodeistaan lauantaina kello 20.30–21.30 välillä.

Oulun kaupunki on viettänyt Earth Houria useiden vuosien ajan. Tänä vuonna kaupunki sammuttaa valot tunniksi Oulu10:ssä, pääkirjastossa, kaupungintalolla, Ympäristötalossa sekä Byströmin tiloissa.

– Oulu on sitoutunut Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää kaupungin kasvihuonepäästöjä 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Valojen sammuttamisella haluamme muistuttaa kaupunkilaisia siitä, että jokainen pieni teko on tärkeä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, kertoo energia-asiantuntija Johanna Mäkelä Oulun tilapalveluista.

Earth Hour on ympäristöjärjestö WWF:n järjestämä kansainvälinen ilmastotapahtuma. Tapahtuman viestinä on WWF:n mukaan ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä sammuttamalla turhat valot kodeistaan tunnin ajaksi.