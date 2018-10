Valoilla on väliä pyörän selässä – valottomuus voi käydä niin terveyden kuin kukkaronkin päälle

Poliisi on tänäkin syksynä sakottanut kymmeniä pimeitä oululaispyöräilijöitä, vaikka lampun saa halvimmillaan parilla eurolla. Myös vaatetus ja takavalo vaikuttavat näkymiseen.

Etuvalo, takavalo, kirkasvärinen kuoritakki tai heijastinliivi, jos alla on muuten tumma takki, pyöräilyhanskat ja kypärän sadesuoja, jotka myöskin heijastavat.

Kun Seppo Rajaniemi hyppää pimeinä vuodenaikoina pyörän selkään, tämä on varustus, jonka hän pukee päälleen, jotta näkyisi muille tielläliikkujille.

Pimenevistä illoista huolimatta moni pyöräilee ilman valoja. Valottomuus voi käydä niin terveyden kuin kukkaronkin päälle.

Oulun poliisilaitoksen liikenneyksikön johtaja, komisario Pasi Rissanen kertoo, että viikko sitten Oulussa toteutetut kaksi parin tunnin valvontaiskua toivat sakon noin seitsemällekymmenelle pimeälle pyöräilijälle.

– Rikesakko valottomasta pyörästä on 40 euroa. Jos pyörässä oli toimiva valo, mutta se ei ollut päällä, saattoi päästä huomautuksella.

Rajaniemi on aktiivinen pyöräilyharrastaja, joka pyöräilee tuhansia kilometrejä vuodessa ja jolla on useita pyöriä.

Siksi hän on käyttänyt myös näkyvyyteen runsaasti rahaa. Sekä etuvalo että takavalo maksoivat joitakin kymppejä kumpainenkin, takki parisataa ja hanskat parikymppiä.

– Mutta huomattavasti halvemmallakin pärjää. Jo muutamalla kympillä voi saada hyvät varusteet, Rajaniemi sanoo.

Jonkinlaiset varusteet saa vielä tätäkin paljon halvemmalla. Etu- ja takavalot sekä huomioliivit maksavat urheiluliikkeiden ja tavaratalojen verkkokaupoissa halvimmillaan jopa alle viisi euroa kappaleelta.

Halvimman kautta menemällä yhden pimeänä ajamisesta saadun sakon hinnalla valaisisi lain vaatimalle tasolle kymmenkunta pyörää tai varmistaisi usean pyöräilijän hyvän näkymisen.

Rajaniemi sanoo huomanneensa, että näkyvyydellä on vaikutusta paitsi turvallisuuteen, myös siihen, miten autoilijat huomioivat pyöräilijän.

– Kun on tällä tavalla pukeutunut, autoilijoista tulee huomaavaisempia. Tulee sellaisia tilanteita, että he päästävät tien yli, vaikka heillä ei olisi väistämisvelvollisuutta. Kun he huomaavat pyöräilijän aiemmin, he pystyvät myös reagoimaan paremmin, hän sanoo.

Poliisi jakoi syksyn valvontaiskujensa yhteydessä myös polkupyöriin sopivia valoja.

– Sellaisia muutaman euron hintaisia, eihän valtiolla varaa kalliimpiin ole. Mutta tuollainenkin lamppu täyttää hyvin tehtävänsä. Polkupyörässä tulee olla valkoista tai vaalean keltaista valoa eteenpäin näyttävä valaisin. Pääasia on että polkupyöräilijä tekee itsensä näkyväksi muulle liikenteelle. Aikaisemmat valojen korkeusvaatimukset ovat poistuneet 2016.

Valo voi olla myös otsalamppu tai kypärään kiinnitetty valaisin. Taaksepäin on suositeltavaa näyttää punaista valoa, mutta se ei ole pakollinen varuste.

Vaikka takavalo ei ole pakollinen, Rajaniemi toivoisi, että sitäkin käytettäisiin.

– Kun ajaa autolla, näkee molemmat puolet. Vaikka pyörässä olisi etuvalo, ilman takavaloa tummiin pukeutuneesta pyöräilijästä ei näy takaapäin yhtään mitään.

Rissanen tähdentää, että ajoväylän valaistuksella ei ole merkitystä polkupyörän valovaatimukselle: jos on hämärää tai pimeää, pyörässä pitää olla toimiva valo myös hyvin valaistulla reitillä.

– Poliisi valvoo polkupyöräilijöiden valon käyttöä muun toimintansa ohessa, mutta myös varsinaisia valoratsioita tehdään edelleen.