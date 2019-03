Valmentaja Mikko Törmälehto kertoo, miksi kitudieetti tai raju treeni eivät tuo toivottuja tuloksia: "Usein tavoitteemme eivät lähde aidosti itsestämme"

Toisaalta taustalla on usein epärealistinen käsitys siitä, paljonko arki vie voimavaroja, jolloin itseltä vain vaaditaan likaa. Jos ihmisen pyytää arvioimaan, miten ensi vuosi menee, hän railakkaasti yliarvioi omat voimansa ja aliarvioi arjen raskauden. Ihmisen mielessä arki on aina tasaista ja yllätyksetöntä. Koskaan ei sairasteta, ja jos sairastetaan, toivutaan nopeasti. Unta ja lepoa saa aina riittävästi. Kukaan läheinen ei kuole tai tule muuta murhetta ja yllätystä. Mahdollinen työpaikan vaihto, uuden alan opiskelu, raskaus ja synnytys hoidellaan siinä vasemmalla kädellä muiden projektien ohessa. Kun taas katsotaan mennyttä vuotta, huomataan ettei arki koskaan ole sellaista. Olikin influenssa koko perheellä, siitä toivutiin monta viikkoa, oli huonoja öitä ja väsymystä, oli surua ja pettymyksiä, tai arki pelkkä lista asioista, joita pitää suorittaa joka ikinen valveilla olon hetki. Itse asiassa se pelkkä arki vei niitä voimia niin, ettei niitä riittänyt niin isoon projektiin kuin elämäntapojen muutos on.

Laihdutus harvoin kaatuu aktiivisuuden puutteeseen, vaan nimenomaan unen, levon, ilon ja rentoutumisen puutteeseen.