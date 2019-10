Nuoriso-ohjaajat pitävät Valkean kesäkadulla pop-up -nuorisotilaa kuluvan viikon perjantaina 1. marraskuuta. Nuorisotila on avoinna perjantaina kello 18-21 ja tavattavissa on neljä ohjaajaa.

Pop up -nuorisotilan ohjaajina toimivat Kaasi-tiimin ohjaajat. Kaasi-tiimi on osa Turvallinen Oulu -hanketta, jonka tavoitteena on ehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia Oulussa.