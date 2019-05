Valkean kesäkadulla järjestetään postikorttitalkoot – tempausta isännöi Oulun suurlähettiläs Ernest Lawson

Moi. Haluaisin esittää kulttuurijohtaja Forsblomille avoimen kysymyksen, mikä on tämän Helsinki-kampanjoinnin syvin tarkoitus? Miksi esim. Oulu on mainostanut kulttuuripääkaupunkihankettaan jäähalleissa (Oulu 2026) Sm-liigakaudella ja miksi tähän mielestäni turhanpäiväiseen Helsinki-kampanjaan on liitetty tuo kulttuuripääkaupunkihanke (2026 korttia).

Tämä on juuri sellaista hömpänpömppää, mitä Oulu EI kaipaa, vaan mieluummin tosiaan pitkäjänteisempää ajattelua, joka johtaa oikeasti johonkin täällä Oulussa.