Valco oy järjestää viherpesukampanjan: jokaista myytyä vastamelukuuloketta kohti istutetaan puuntaimi Kainuuseen

Tamperelais-oululainen verkkokauppa Valco oy järjestää kampanjan, jonka aikana jokaista myytyä vastamelukuuloketta kohti istutetaan puuntaimi.

Yritys nimittää kampanjaa viherpesuksi.

– Me halutaan vaikuttaa hyviksiltä ja myydä paljon kuulokkeita. Koska muutkin nykyään tekevät tällaista, myös me päätimme käynnistää oman ympäristökampanjan. Tietysti se on viherpesua, kun firma tekee jotain tällaista. Mitä sitä turhaan kiertelemään. Ollaan rehellisiä. Tämä on kuitenkin siitä hyvä homma, että se paitsi tekee ympäristölle hyvää, myös meille rahaa, Valco Oy:n Kauppias Henri Heikkinen toteaa tiedotteessa.

Valcon istutukset aloitetaan keväällä 2020 ja kampanjan aikana istutetaan 4000 puuntaimea, joka vastaa noin 2,5 hehtaaria metsää. Yrittäjät aikovat itse käydä istuttamassa jokaisen puuntaimen. Puut istutetaan Kainuuseen.

– Tämä 4000 puuntaimen raja tulee siitä, että tuon verran olemme neuvotelleet maata tämän kampanjan käyttöön. Metsänistutus ei ole erityisen hauskaa, mutta eipä meillä ole varaa palkata ketään muuta sitä tekemään puolestamme, Heikkinen sanoo tiedotteessa.