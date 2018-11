Väkivalta, nuuskaaminen ja huumeet tulevat lasten elämään entistä aiemmin – Oulunsalossa koulupoliisi antoi karun vastauksen nopeasta muutoksesta

Minkä ikäisistä lapsista puhutaan, kun kyse on lasten ja nuorten tekemästä ilkivallasta, nuuskaamisesta ja kannabiksen käytöstä?

Muun muassa tätä kysyttiin Oulun koulupoliisi Merja Rasinkankaalta keskiviikkoiltana Välitä ja kasva Oulunsalossa -tapahtumassa Oulunsalo-talolla.

– Jo päiväkodeista tulee ilmoituksia, että siellä lyödään, jopa henkilökuntaakin. Ykkösluokalla osataan kiusata niin, että voidaan puhua pahoinpitelyistä. Nuuskaa ovat myyneet kolmas- ja nelosluokkalaiset, Rasinkangas kertoi.

– Nuorin kohtaamani huumeiden käyttäjä on ollut 12-vuotias. Kulttuuri on muuttunut, ja ikä näissä teoissa on nuorentunut selvästi, Rasinkangas vastasi.

Illan teema olikin läsnäolo, eli vanhempien ja lasten tulisi olla entistä enemmän läsnä toistensa kanssa. Silloin esimerkiksi huumeiden käyttö tulisi paremmin ilmi.