Vaivaisenluu on yleinen vaiva, jota vähätellään suotta – Oululaisortopedi tajusi, ettei patin poisto korjaa ongelman syytä, kehitti täysin uudenlaisen hoitotavan

Avojaloin kulkeminen on hyväksi terveille jaloille. On hyvä asia, jos jalkapohjat hieman kipeytyvät avojaloin kävelemisestä. Se on merkki siitä, että jalan pienet lihakset ovat päässeet kunnolla töihin. Esimerkiksi Saksassa on jo perustettu paljasjalkakävelyyn tarkoitettuja puistoja.