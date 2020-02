Väitös: Lääkkeistä johtuvat haitat aiheuttavat jopa neljänneksen erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä

Sairaalassa on osastolla syötetty vääriä lääkkeitä potilaalle joka selkeästi kertonut säännölliset voimassa olevat lääkityksensä, virheen syyksi epäilen huonosti/vajaasti suomenkieltä taitanutta lääkäriä joka ei yksinkertaisesti tuntunut ymmärtävän puhetta. Toki vika saattoi olla ammattitaidossakin koska myös kotihoidon ohjeiseen oli kirjattu potilasta vaarantavia ohjeita minkä toinen lääkäri vahvisti. Kovin kevyesti tapahtuneeseen suhtauduttiin sairaalan puolelta kun siitä reklamoitiin, ilmeisesti väärästä lääkityksestä olisi pitänyt lähteä henki että olisi kiinnostanut enemmän. Julkisen terveydenhuollon taso on Oulussa huono enkä kannata siellä millekään ammattiryhmälle palkankorotusta kun työn laatu ja hoiva-alalle henkinen soveltuvuus on mitä on.