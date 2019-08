Vaateketju Kekäle avaa Oulussa syyskuun alussa – kaksikerroksinen myymälä työllistää 15 henkilöä

Näin on. Stocka on kyllä täysin kuihtunut siellä, missä vielä on. Nettikauppa syönyt myyntiä. Suomesta vaikea löytää laadukkaita merkkivaatteita oikein mistään. Vimaa ikävä. Oikein hyvä valikoima suomalaiseksi vaatekaupaksi. Valkeasta löytyy ihan hyviäkin tuotteita. Toivottavasti Kekäle paikkaa Viman aukkoa.