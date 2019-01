Vääriä hälytyksiä tulipalosta pelastuslaitokselle: Pöllyävä lumi, parvekelämmitin tai matalalla paistava aurinko saattavat hämätä

Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle tehdään vuosittain vääriä hälytyksiä tulipaloista.

Esimerkiksi räystäältä pöllyävää lunta saatetaan luulla savuksi ja auringon kajoa rakennuksen takaa tai parvekelämmittimen loimua tulipaloiksi.



Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas kertoo, että turhiksi osoittautuvien tarkistustehtävien määrä on ollut nousussa. Vuosittain tarkistus- ja varmistustehtävien määrä on ollut noin 450 kappaletta, joista suurin osa on toki aiheellisia.



– Esimerkiksi pöllyävän lumen rooli pimeän vuorokauden aikana on ollut merkittävä väärien hälytysten aihe. Kellertävän pihavalon loisteessa lumi saattaa näyttää savulta.

Honkakunnas selittää, että matalalla paistavan auringon kajo rakennuksen takaa voi myös vaikuttaa ilmoittajan mukaan tulipalolta. Rakennuksen katolla saattaa olla vielä ilmanvaihtoputki, josta nousee höyryä hämäävästi.



Parvekelämmittimen loimu on myös hämännyt ohikulkijoita ilmoittamaan tulipalosta.

Rakennuslämmittimien höyryä rakennustyömaalla saatetaan sekoittaa tulipalon savuun. Lisäksi ilmoituksia tehdään porraskäytävän savusta, joka onkin epäonnisen kokkailijan ruuankäryä.



– Pitäisi malttaa katsoa lähempää, onko kysymyksessä todellakin onnettomuustilanne. Jos tarkempi tarkastelu ei ole mahdollista, kannattaa asiasta ilmoittaa hätäkeskukseen. Se tekee riskiarvion, tarvitseeko hälyttää apua.



Honkakunnas kommentoi, että samalla kun paloilmoitinlaitteistoista saatujen hälytysten pelastuslaitoksen automaattihälytysten määrä on vähentynyt, muiden tarkistustehtävien määrä on puolestaan kasvanut.



Palovaroittimet reagoivat kuivaan ilmaan



Sydäntalven ilmiö on epäkuntoisten palovaroittimien piippaaminen ja pelastuslaitoksen hälyttäminen paikalle.



Palovaroittimet saattavat hälyttää turhaan kuivan ilman tai pölyn kertymisen vuoksi sekä vanhuuttaan.



– Palovaroitintehtävien piikki tammi-helmikuussa on vakio. Vuonna 2018 pelastuslaitoksella oli yli 200 palovaroitintehtävää.



Paikalle hälytetyt palomiehet tarkistavat muun muassa ikkunoiden ja postiluukun kautta, onko asunnossa savua, jos asukas ei ole kotona. Jos merkkejä palosta ei ole, huoneiston omistajaan tai kiinteistöhuoltoon yritetään ottaa yhteyttä.



Jos palovaroitin huutaa ja ilmenee savua tai käryä, pelastuslaitos saa tarvittaessa nopeasti oven auki.



– Palovaroittimien huoltaminen ja uusiminen ovat tärkeitä asioita. Niistä kannattaa myös pyyhkiä pölyt.