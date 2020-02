Vaaranpihan kortteliin alkaa nousta useita kerrostaloja, joista korkeimmat ovat peräti 16- ja 13-kerroksisia.

Vaaran kaupunginosaan saattaa alkaa nousta melko piankin Oulun korkeimpia rakennuksia. Vaaranpihan kortteliin on tulossa peräti 16-kerroksinen tornitalo, 13-kerroksinen kerrostalo ja muuta kerrostalorakentamista.

Kortteli sijaitsee Vaaranpuiston puiston vieressä Vaarankadun, Pakkahuoneenkadun, Mäkelininkadun ja Uusikadun rajaamalla alueella. Korkein rakennus on tulossa kohtaan, joka menneinä vuosikymmeninä tunnettiin Centrum-tavaratalona, ja jossa viimeksi toimi Rintamäen urheiluliike.

13-kerroksisen rakennusosan paikka on korkeimmasta jonkin verran etelään tontin keskiosassa.

Kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina Vaaranpihan asemakaavan äänin 10–2 ja lähetti kaupunginvaltuuston sekä kaupunginhallituksen päätettäväksi. Käsittelyineen ja valitusaikoineen kaava voisi olla lainvoimainen kesäkuussa.

Kahden tornitalon rakentamisesta vastaa Skanska. Yhtiön Pohjois-Suomen aluejohtaja Mikko Herva arvioi, että jos korttelin asemakaava saa lainvoiman kesällä, kuten oletetaan, ensimmäisen vaiheen eli 16-kerroksisen osan rakentaminen voisi alkaa loppuvuodesta.

– Toki meillä vielä on kovasti suunnittelua. Pari vuotta varmaankin menee siitä, ja ensimmäinen vaihe olisi valmiina. Matalampi pää on toinen vaihe, ja sitä pyritään tekemään sopivasti rytmittäen ja lomittain. Karkeasti sanoen kolmessa vuodessa voisi kokonaisuus olla valmiina eli 2023 syksyllä, hän arvioi.

Mäkelininkadun vierustalle tontin eteläiselle puoliskolle, käytännössä Talousseuran talon parkkialueelle, rakennetaan vielä kahdeksankerroksinen asuintalo. Parkkitilat rakennetaan maan sisään.

Hankejohtaja Hannes Oksa talon rakentavasta Lehto Groupista kertoo, että asuntojen ennakkomarkkinointi aloitettaneen ennen kesää, ja työt päässevät käyntiin heti kesälomien jälkeen.

– Keskustarakentaminen on tehtävä aika rauhallisesti, joten valmistuminen vienee puolitoista vuotta eli käytännössä vuoden 2022 alkuun.

Korkeimpaan rakennukseen maan tasoon tulee rakentaa kaavan mukaan vähintään 700 neliön verran myymälä- tai liiketilaa. 6–13-kerroksisten rakennusten alakertaan liiketilaa tulee olla 120 neliön verran.

Korkeimpien talojen tontille on osoitettu rakennusoikeutta 16 000 neliötä ja huoltorakennuksille 4 600 neliötä. 8-kerroksisen talon tontilla on rakennusoikeutta 4 225 ja 450 neliötä. Suojellun Talousseuran talon tontilla on rakennusoikeutta 2 800 neliötä.

Kaikkiaan kortteliin arvioidaan rakentuvan 257 uutta asuntoa 386 asukkaalle.

Vaarankadun pohjoispäähän eli tornitalojen edustalle tulee torialue, jonka varrelle tullaan tekemään kioskimaisia kahvilarakennuksia terasseineen, mille myönnetään rakennusoikeutta enimmillään sata neliötä.

Kaupunginojan halkaisema pieni puistoalue katsotaan valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Torialueen nimeksi kaavaillaan Vaaranaukiota.

Puiston, entisten Centrumin parkkipaikkojen ja rakennusten suhteet muuttuvat siten, että puisto hieman levenee ja muuttuu kävely- ja pyöräilyalueeksi pohjoisosassa.

Kaupungin korkeus kasvaa humisemalla

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina asemakaavan muutoksen, joka sallii Vaaranpihan korttelin rakentamisen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Kerrosluku korttelissa on 2–16 ja se käsittää 16- ja 13-kerroksiset tornitalot, 8-kerroksisen asuinkerrostalon ja kaksikerroksisen pohjaosan.

Korttelin pohjoispäässä on vuonna 1937 valmistunut viisikerroksinen Talousseuran (Oulun läänin talousseuran maataloussäätiö) rakennus, joka on suojeltu asemakaavassa.

Rakennusoikeutta on kaikkiaan 23 025 neliötä ja lisäksi 5 050 neliötä autosuojille sekä talous- ja huoltotiloille.

Vaaranpihan asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä viime kesänä, eivätkä annetut muistutukset ja lausunnot antaneet aihetta muutoksiin.

Tornitalojen alta purettava kaksikerroksinen entinen Centrumin talo rakennettiin vuonna 1960.

16-kerroksinen osa tullee olemaan Oulun keskustan korkeimpia rakennuksia, noin 5–10 metriä ympäröiviä taloja korkeampi.

Valkeata on tähän asti pidetty keskustan korkeimpana asuinkerrostalona. Samoihin korkeuksiin yltää hiljattain Heinäpäähän valmistunut pyöreä 16-kerroksinen Puistovahti.