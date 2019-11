Uuvenperä muuttui Kellon Kiviniemessä yllättäen Uudenperäksi kartoissa – murreperäisiä nimiä siivotaan pois peruskartoista

Kellon Kiviniemessä on Uuvenperän nimi muuttunut valtakunnallisissa peruskartoissa Uudenperäksi. Monia asukkaita muutos on harmittanut.

Nimenmuutoksen on tehnyt Kotimaisten kielten keskus (Kotus) Maanmittauslaitoksen karttoihin.

Kotus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Yksi Kotuksen tehtävistä on tarkistaa karttanimistöä valtakunnallisissa peruskartoissa ja muuttaa murrepiirteisiä paikannimiä yleiskielen mukaisiksi.

Kotuksen mukaan kaikki sellaiset nimet voidaan yleiskielistää, joiden merkitys on selvä. Koska Uudenperä tarkoittaa ilmiselvästi samaa kuin Uuvenperä, nimen pitää siis olla Uudenperä.

– Kun on kyse valtakunnallisesta kartasta, selviä merkityksiä yleiskielistetään. Murrekartat voi tehdä erikseen, toteaa nimistönhuoltaja Elina Wihuri Kotuksesta.

Kartantarkistuksen periaatteet ovat olleet käytössä 60-luvulta lähtien.

Valtakunnallinen kartta palvelee kaikkia

– Valtakunnallinen kartta palvelee kaikkia. Nimen pitää olla ymmärrettävä kaikille, jos sen merkitys tiedetään varmasti. Nämä periaatteet ovat vakiintuneet 1960-luvulla, Wihuri sanoo.

Hänen mukaansa yksittäisiä murretyyppisiä karttanimiä huomataan edelleen silloin tällöin.

Toisaalta kumminkin paikannimissä pyritään Kotuksen mukaan säilyttämään kunkin alueen paikallismurteeseen kuuluvaa erikoissanastoa, kuten havukka eli haukka tai arra eli aura tai niittu eli niitty.

Uuvenperän nimenä on ollut Uudenperä vuosina 1972, 1981 ja 1991 painetuissa Maanmittauslaitoksen peruskartoissa. Vuoden 1955 peruskartassa nimenä oli Uuvenperä.

Nimi on muutettu muotoon Uudenperä Kotuksen edeltäjälaitoksessa vuonna 1969. Vuoden 1991 karttapainoksen jälkeen nimi on kuitenkin Maanmittauslaitoksessa jossakin vaiheessa vaihtunut vanhaan asuun ilman, että se on käynyt Kotuksessa tarkistettavana.

Vastikään nimen murrekielisyys huomattiin Kotuksessa ja se muutettiin taas Uudenperäksi.

– Nyt nimi on valtakunnalliseen käyttöön soveltuva ja noudattaa oikeinkirjoitus- ja yleiskielistysperiaatteita, Wihuri sanoo.

Alueen asukkaat voivat olla karttanimien yleiskielistämisen järkevyydestä eri mieltä, mutta karttanimeen sillä ei ole vaikutusta.

– Puheessa voi käyttää murretta paikannimissä. Ja jos nimi olisi ihan murteenmukainen, sehän olisi sitten Uuvemperä, Wihuri huomauttaa.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa ei osata vielä sanoa, onko nimenmuutoksella jotakin vaikutusta alueella kulkevan Uuvenperäntien nimeen.